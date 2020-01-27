Политика

КоммерсантъКоммерсантъМишустин назначил замглавы Минкомсвязи и Минфина

Премьер-министр Михаил Мишустин провел вечером три назначения. Людмила Бокова была назначена заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Павел Кадочников стал заместителем министра финансов.
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Мишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи РФ

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