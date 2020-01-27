Политика
КоммерсантъМишустин назначил замглавы Минкомсвязи и Минфина
Премьер-министр Михаил Мишустин провел вечером три назначения. Людмила Бокова была назначена заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Павел Кадочников стал заместителем министра финансов.
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Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Экономика
Россия продолжает занимать второе место по экспорту вооружений в мире
В прошлом году Россия осталась на втором месте по объемам экспорта вооружений, поставив военной техники на $14,144 млрд, что составляет 15,4% от общемирового показателя.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
Верховный суд США разрешил ужесточение правил выдачи грин-карт
Верховный суд США в понедельник позволил американской администрации ввести в действие новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт).
Авто
Германия выпустит дешевый народный электромобиль
Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.
Игры
Torchlight Frontiers стала Torchlight III — игра выйдет летом
Создатели Torchlight Frontiers объявили о масштабном изменении проекта: условно-бесплатный спин-офф внезапно превратился в полноценную третью часть, которая выйдет уже летом на РС.
Общество
В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году
Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с осени 2019 года
В последний раз цена нефти Brent находилась ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 — тогда она достигла отметки $59,76.
Происшествия
В Киеве экс-командир разведки ДНР открыл огонь по двум полицейским
Украинские правоохранители сообщили, что оперативниками был задержан мужчина, ранивший из травматического пистолета двух человек возле кафе в киевском Гидропарке.
Наука
Натуральный йогурт помогает предотвратить рак груди
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
Футбол
«Арсенал» обыграл «Борнмут» в Кубке Англии
Игры 1/8 финала Кубка Англии по футболу пройдут в 5 марта 2020 года. "Арсенал" встретится с "Портсмутом".
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
Общество
Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
Космос
Эфиопия предложила России свою наземную станцию для поиска астероидов
Эфиопия предлагает России использовать ее наземную станцию на горе Энтото вблизи Аддис-Абебы для контроля космического пространства - отслеживания астероидов и спутников, говорится в проекте соглашения (копия имеется в распоряжении РИА Новости), подготовленном эфиопской стороной.
Гаджеты
Apple запатентовала полностью стеклянный iMac
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Здоровье
В одном из районов Самарской области ввели режим ЧС из-за АЧС
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Кошкинском районе Самарской области из-за африканской чумы свиней (АЧС), уничтожены более 200 домашних животных, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Политика
На Украине требуют от России часть Алмазного фонда и компенсацию
Своим постом Тягнибок поднял тему репараций, которые должна якобы выплатить именно Россия.
Футбол
Слуцкий пошутил про елку, сравнив ее с футболистом
Наука
Фильмы ужасов помогли выявить разницу между страхом и тревогой
Финские ученые составили карту нейронной активности при просмотре фильмов ужаса и выяснили, что они управляют мозговой активностью для усиления переживаний.
Здоровье
Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу
Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
Здоровье
Карантин ввели в школах Пензенской области
В 11 классах Пензенской области ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.
Происшествия
Минздрав прокомментировал скандал в рязанском травмпункте
В региональном минздраве прокомментировали скандал, который произошел в травмпункте больницы №11.
Авто
В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»
Происшествия
Стали известны имена всех девяти погибших в вертолете Брайанта
Во время трагедии с участием легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта погибли также все члены экипажа его частного вертолета, а также 13-летняя дочь Джинна.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.