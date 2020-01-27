с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) сроком на три года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Кабмин не приводит биографию Гудкова.

Экономика В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12% Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.

Общество Для российских туристов временно откроют границу с Хэйхэ Как сообщили в пресс-службе правительства Амурской области, одной из россиянок требуется срочное оперативное вмешательство, поэтому власти китайской провинции и российского региона решили на несколько часов возобновить работу пункта пропуска.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Здоровье Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.

Политика Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

Общество Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета 26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.

Политика Глава Чувашии назвал скандал с вручением ключей происками конкурентов Глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании комиссии "Единой России" по этике назвал "происками конкурентов" скандал с вручением сотрудникам МЧС ключей от новых машин, сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

Политика Помпео выразил возмущение в связи с обстрелом посольства США в Ираке «Госсекретарь выразил возмущение продолжающимися нападениями вооруженных группировок Ирана на объекты США в Ираке, включая вчерашние ракетные обстрелы нашего посольства, в результате которых один человек был ранен», — сказано в сообщении Госдепартамента.

Общество Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.

Общество Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная» В 2015 году районный суд Роттердама постановил, что бренды Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России, и обязал передать права на них, либо ежегодно выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 50 тысяч евро.