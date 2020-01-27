Политика

РБКРБКМишустин назначил главу мусорной госкомпании

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) сроком на три года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Кабмин не приводит биографию Гудкова.
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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) сроком на три года, соответствующее распоряжение опубликовано
 на сайте правительства.
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