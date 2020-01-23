Политика
ТАССМишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства.
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Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
Происшествия
В Бурятии два года насиловали учениц школы-интерната
«В указанном интернате на протяжении последних нескольких лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств», — отметили в СКР.
Происшествия
У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз
Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Михаилу Абызову диагностировали острый невроз, соответствующие справки представлены стороной защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.
Общество
Гороскоп на 23 января
Телец Сегодня вам не стоит рассчитывать, что все будет легким и быстрым.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Происшествия
На Сахалине льдину с 300 рыбаками оторвало от берега
Работы по спасению рыбаков с дрейфующей льдины ведутся в Корсаковском районе Сахалинской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Игры
Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
Общество
История беременности 13 школьницы попала на федеральный канал
История школьницы из Красноярского края, которая забеременела от десятилетнего школьника, получила своё продолжение на федеральном канале.
Политика
Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины
Глава государства Владимир Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины, так как в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.
Политика
Трампа пригласили понаблюдать за процессом по импичменту
Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол пригласил американского лидера Дональда Трампа понаблюдать за процессом по его импичменту в Сенате США.
Политика
В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме
Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Политика
Мишустин подписал распоряжения о назначениях в аппарате правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения об аппарате правительства. Оба документа опубликованы на сайте кабмина.
Экономика
Дерипаска призвал «перекроить» закон о ЦБ
Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал внести изменения в законы, регламентирующие деятельность Центробанка.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров и София Ротару спели на юбилее Этери Карапетян
Список звездных гостей, авторское меню, выступления самых дорогих артистов — на день рождения любимой жены бизнесмен не поскупился.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Политика
В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности к возвращению Донбасса силой
«Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса», — рассказал в интервью информагентству УНИАН Кривонос, уточнив, что это будет связано с соответствующим политическим решением.
Космос
Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Москва не разрешила ввозить нефть из Казахстана, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Политика
США хотят привлечь Китай к переговорам c РФ по ядерным вооружениям
США считают необходимым вступление Китая в трехсторонние переговоры с Россией по ядерным вооружениям.
Общество
В Хабаровске госпитализировали пассажира с подозрением на коронавирус
Накануне в аэропортах России из-за коронавируса стали проверять состояние здоровья у пассажиров всех рейсов, прибывших из Китая.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Политика
Парламент Великобритании одобрил Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
Экономика
На Дальнем Востоке льготная ипотека вызвала жилищный ажиотаж
Жилищный ажиотаж на Дальнем Востоке вызвала ипотека под два процента.