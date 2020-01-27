с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Общество Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Политика Посольство России в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях Российское представительство в Германии ответило на заявление лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия и Германия должны выплатить компенсацию Польше за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб.

Гаджеты Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).

Кино Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.

Спорт Многократная чемпионка мира Венсан-Лапуант оправдана по делу о допинге Одиннадцатикратная чемпионка мира по гребле на каноэ канадка Лоранс Венсан-Лапуант оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации каноэ (ICF).

Происшествия На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Политика Мишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Павла Кадочникова заместителем министра финансов Российской Федерации, Людмилы Боковой - заместителем главы Минкомсвязи РФ.

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

Киберспорт Ceb вышел из основного состава OG Себастьян «Ceb» Дебс покинул основной ростер OG по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Происшествия В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.