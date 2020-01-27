Политика

Газета.RuГазета.RuМишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.
Читать в источнике
Комментировать63
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) сроком на три года, соответствующее распоряжение опубликовано
 на сайте правительства.
РБК14:52

Подробнее о событии

Мишустин сделал три новых назначения в экологии, финансах и связи

Телеканал 360°15:19

Мишустин назначил главу мусорной госкомпании

РБК15:29

Мишустин назначил главу государственной мусорной компании

Lenta.ru15:22

Мишустин назначил главу «Российского экологического оператора»

РИА Новости17:52

Мишустин назначил гендиректора «Российского экологического оператора»

Интерфакс15:59

Источник: новый глава РЭО Гудков ранее был советником главы Минприроды

ТАСС15:53

Гудкова назначили гендиректором «Российского экологического оператора»

Известия14:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 20:20, Ашберн
Хоккей

Место Овечкина в матче с «Монреалем» займёт Паник

Стал известен состав звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс».
Чемпионат 19:07
Политика

Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК 09:37
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Происшествия

Найден отец, оставивший детей в Шереметьево

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 05:11
Политика

Соавтор закона о суверенном интернете назначена замглавы Минкомсвязи

Заместителем главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) назначена Людмила Бокова.
РБК 15:06
Единоборства

Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном

ProstoProSport 08:47
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

РИА Новости 19:54
Политика

Зеленский назвал виновных в начале Второй мировой войны

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «сговор тоталитарных режимов» привёл к началу Второй мировой войны и проведению холокоста.
RT на русском 18:10
Политика

«Выставил себя идиотом»: политолог оценил речь Зеленского в Польше

Русофобская речь в духе Петра Порошенко, произнесенная Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, помогла ему в третий раз за неделю выставить себя человеком недалекого ума, заявил политолог, Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
РИА Новости 16:01
Политика

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
РИА Новости 07:56
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в четырех наиболее престижных номинациях: «Лучшая запись года», «Лучшая песня года», «Лучший альбом года» и «Лучший новый исполнитель года».
Известия 01:03
Кино

Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название

Культуромания 11:14
Армия и оружие

Турецкая военная колонна пересекла сирийскую границу

Московский Комсомолец 18:27
Здоровье

Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом

Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Live24 06:18
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой

Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
News.ru 18:19
Футбол

Комличенко стал игроком «Динамо»

Спорт-Экспресс 25 января в 12:34
Транспорт

В России появились новые камеры фиксации ПДД

Как рассказывает «Коммерсантъ», на подмосковных дорогах появились необычные Lada Granta — на крыше автомобиля в защищенном боксе установлены камеры, которые пришли на замену треногам.
SpeedMe 04:51
Общество

Федеральным льготникам с 1 февраля на 3% повысят ежемесячные выплаты

В камчатском отделении ПФР заявили, что с 1 февраля федеральным льготникам будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг.
Кам 24 19:55
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда вчера в 07:20
Здоровье

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии

В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
REGNUM 18:47
Происшествия

Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

Вести.Ru 07:02
Здоровье

Омская область пытается спастись от коронавируса

В Омской области принимаются меры предосторожности для защиты от проникновения в регион коронавируса.
REGNUM 19:30
Экономика

«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта

Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
РИА Новости 15:11
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Вести.Ru 11:25
Общество

Казань может получить 1,4 тыс. новых автобусов

Республика Татарстан 01:25
Шоу-бизнес

Ирина Шейк откровенно рассказала о расставании с Брэдли Купером

Известная на весь мир супермодель с российскими корнями Ирина Шейк впервые прокомментировала свое расставание с американским актером Брэдли Купером.
iReactor 17:18
Армия и оружие

Российские инспекторы проверят военный объект США в Германии

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии", - сказал Рыжков.
ТАСС 16:03
Политика

Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги

Президент США Дональд Трамп посчитал разоблачения, сделанные его экс-советником по безопасности Джоном Болтоном по поводу заморозки военной помощи Украине пиаром для того, чтобы "продать книгу".
РИА Новости 02:27
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное