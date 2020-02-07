Политика

РБКРБКМишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе. Кадровые перестановки в правительстве начались после того, как Дмитрий Медведев объявил об уходе своего правительства в отставку.
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Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

РБК16:26

Заместителем министра строительства и ЖКХ стал Александр Козлов

РЕН ТВ15:25

Мишустин назначил замминистра строительства

Национальная служба новостей15:45

Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и ЖКХ

Газета.Ru15:27

Мишустин назначил Александра Козлова замглавы Минстроя

ТАСС15:25

Мишустин назначил замминистра строительства и ЖКХ

Российская газета15:46

Александр Козлов назначен замминистра строительства и ЖКХ

Известия15:25
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
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В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
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В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
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Обнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью

Ученые oобнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью.
ToDay News Ufa вчера в 09:58
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«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Холоп» собрал в прокате 3,044 млрд рублей и стал самым кассовым русским фильмом в кинопрокате.
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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru 13:30
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Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
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Происшествия

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
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Молодая жена Евгения Петросяна перенесла операцию

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На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки

Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
REGNUM 06:29
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Коммерсантъ 16:56
Общество

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 699

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Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ

Ruposters.ru 09:14
Экономика

Жильё в России может подорожать на четверть

Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия».
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Директор ВОЗ заявил об истощении мировых запасов медицинских масок

По словам гендиректора ВОЗ, в первую очередь необходимо обеспечивать средствами защиты врачей и других медицинских работников, которые борются с распространением вируса на передовой.
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Кино

Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»

Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
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Общество

Дерипаска проиграл суд на $95 млн чиновнику из правительства Касьянова

Апелляционный суд Лондона отказался удовлетворить требования российского предпринимателя Олега Дерипаски по спору о выплате $95,2 млн экс-главе Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимиру Чернухину.
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Сообщивший одним из первых о коронавирусе врач умер от пневмонии

В Китае скончался Ли Вэньлян, один из восьми китайских врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса в стране.
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СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

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Общество

Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
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Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru 10:44
Наука

Мышам с врожденной слепотой помог отредактированный геном

Учеными был предложен новый способ генетической терапии, который позволил частично вернуть зрение слепым мышам.
Anonsens 16:46
Политика

Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа

Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
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Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
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