Политика
РБКМишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе. Кадровые перестановки в правительстве начались после того, как Дмитрий Медведев объявил об уходе своего правительства в отставку.
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Кино
Экранизация Monster Hunter получила рейтинг PG-13
В прошлом году в сеть утёк тизер экранизации серии игр Monster Hunter от Capcom, а недавно картина получила возрастной рейтинг.
Общество
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
Экономика
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
Здоровье
В Благовещенске закрывают онкологическое отделение детской больницы
О закрытии гематологического отделения сообщил главврач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Наука
Обнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью
Ученые oобнаружили сходство между песнями пингвинов и человеческой речью.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Холоп» собрал в прокате 3,044 млрд рублей и стал самым кассовым русским фильмом в кинопрокате.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Шоу-бизнес
Молодая жена Евгения Петросяна перенесла операцию
Происшествия
На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки
Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 699
Экономика
Жильё в России может подорожать на четверть
Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия».
Общество
Директор ВОЗ заявил об истощении мировых запасов медицинских масок
По словам гендиректора ВОЗ, в первую очередь необходимо обеспечивать средствами защиты врачей и других медицинских работников, которые борются с распространением вируса на передовой.
Кино
Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»
Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
Общество
Дерипаска проиграл суд на $95 млн чиновнику из правительства Касьянова
Апелляционный суд Лондона отказался удовлетворить требования российского предпринимателя Олега Дерипаски по спору о выплате $95,2 млн экс-главе Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимиру Чернухину.
Происшествия
Сообщивший одним из первых о коронавирусе врач умер от пневмонии
В Китае скончался Ли Вэньлян, один из восьми китайских врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса в стране.
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Наука
Мышам с врожденной слепотой помог отредактированный геном
Учеными был предложен новый способ генетической терапии, который позволил частично вернуть зрение слепым мышам.
Политика
Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа
Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.