«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе. Кадровые перестановки в правительстве начались после того, как Дмитрий Медведев объявил об уходе своего правительства в отставку.

Кино Экранизация Monster Hunter получила рейтинг PG-13 В прошлом году в сеть утёк тизер экранизации серии игр Monster Hunter от Capcom, а недавно картина получила возрастной рейтинг.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Энергетика Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.

Происшествия На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.

Экономика Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.

Экономика Жильё в России может подорожать на четверть Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия».

Общество Директор ВОЗ заявил об истощении мировых запасов медицинских масок По словам гендиректора ВОЗ, в первую очередь необходимо обеспечивать средствами защиты врачей и других медицинских работников, которые борются с распространением вируса на передовой.

Кино Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4» Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).