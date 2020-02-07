с чего всё началось

Новым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства назначен Александр Козлов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Политика Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.

Энергетика РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.

Общество Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.

Культура Российская певица выступит на «Оскаре» Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", споет на церемонии "Оскара" композицию Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из этой анимационной ленты.

Происшествия СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».

Технологии Microsoft выпустила обновление для Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7, исправляющее ошибку в финальной версии операционной системы, сообщает 8 февраля Windows Latest.

Космос NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.

Наука Овощи помогут в лечении жировой болезни печени Специалисты из Техаса провели исследование и выяснили, что естественное соединение (индол), содержащееся в овощах, помогает при лечении жировой болезни печени.

Политика Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.

Политика Канада подала к Ирану иск на $1 млрд за сбитый украинский самолет Канадские юристы подали коллективный иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США) за погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 8 января.

Общество Кабмин одобрил законопроект о повышении предельного возраста ректоров Правительство одобрило законопроект, который повышает предельный возраст руководителей вузов и научных организаций, а также их заместителей с 65 до 70 лет.

Шоу-бизнес Алла Пугачева сыграла на пианино вместе с внуками Валентина Юдашкина Алла Пугачева вместе с внуками Валентина Юдашкина играет на пианино На встрече с друзьями Пугачева решила продемонстрировать свои навыки игры на пианино.

Общество В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера В Липецке некоторых первоклассников из школы №21, родители которых не смогли сдавать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности, не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.

Общество Tesla возобновит производство электромобилей в Шанхае 10 февраля Завод компании Tesla в Шанхае возобновит производство 10 февраля после приостановки из-за коронавируса, сообщил представитель администрации города Сюй Вэем 8 февраля на встрече с журналистами.

Наука Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тысячи лет Израильские ученые нашли в одной из пещер на юге страны семена финиковой пальмы, которые были датированы началом нашей эры, то есть примерно 2 000 годами.