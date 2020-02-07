Политика

РБКРБКМишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

Новым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства назначен Александр Козлов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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с чего всё началось
"Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения
, опубликованного на сайте кабмина.
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