Политика
РБКМишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе. Кадровые перестановки в правительстве начались после того, как Дмитрий Медведев объявил об уходе своего правительства в отставку.
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с чего всё началось
"Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.Российская газетавчера в 15:46
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Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и ЖКХ
Газета.Ruвчера в 15:27
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