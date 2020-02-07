Политика

РБКРБКМишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе. Кадровые перестановки в правительстве начались после того, как Дмитрий Медведев объявил об уходе своего правительства в отставку.
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с чего всё началось
"Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения
, опубликованного на сайте кабмина.
Российская газетавчера в 15:46

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Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

РБКвчера в 16:26

Мишустин назначил замминистра строительства и ЖКХ

Российская газетавчера в 15:46

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РЕН ТВвчера в 15:25

Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и ЖКХ

Газета.Ruвчера в 15:27

Мишустин назначил Александра Козлова замглавы Минстроя

ТАССвчера в 15:25

Мишустин назначил замминистра строительства

Национальная служба новостейвчера в 15:45

Александр Козлов назначен замминистра строительства и ЖКХ

Известиявчера в 15:25
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Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
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В Ухани, где произошла вспышка коронарного вируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан.
РБК 00:19
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
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Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
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Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

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«АвтоВАЗ» приостановит производство

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52-летняя Ольга Кабо показала точеную фигуру в купальнике

В своём Instagram Ольга Кабо выложила снимок, сделанный в бассейне. Перед камерой Ольга предстала в ярко-красном купальнике.
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Общество

Волочкова ответила на слова о «некрасивых» мужчинах в России

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Звезды «Друзей» появятся в продолжении сериала

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Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
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