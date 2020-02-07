Политика
РБКМишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе. Кадровые перестановки в правительстве начались после того, как Дмитрий Медведев объявил об уходе своего правительства в отставку.
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"Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.Российская газета15:46
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