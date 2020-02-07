Политика

РБКРБКМишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе. Кадровые перестановки в правительстве начались после того, как Дмитрий Медведев объявил об уходе своего правительства в отставку.
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с чего всё началось
"Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения
, опубликованного на сайте кабмина.
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Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

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