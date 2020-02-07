Политика
iReactorМишустин назначил Козлова замминистра строительства и ЖКХ
Новым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства стал Александр Козлов. Соответствующее распоряжение было подписано российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, о чем говорится на официальном сайте Правительства РФ.
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с чего всё началось
"Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.Российская газетавчера в 15:46
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Министр связи Челябинской области перешел на работу в федеральное Правительство
Московский Комсомолец01:50
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Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
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Общество
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Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены
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Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
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Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
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Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
Экономика
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В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.