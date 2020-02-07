с чего всё началось

Новым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства стал Александр Козлов. Соответствующее распоряжение было подписано российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, о чем говорится на официальном сайте Правительства РФ.

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