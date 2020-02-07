Политика

iReactoriReactorМишустин назначил Козлова замминистра строительства и ЖКХ

Новым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства стал Александр Козлов. Соответствующее распоряжение было подписано российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, о чем говорится на официальном сайте Правительства РФ.
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с чего всё началось
"Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения
, опубликованного на сайте кабмина.
Российская газетавчера в 15:46

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Мишустин назначил Александра Козлова замглавы Минстроя

ТАССвчера в 15:25

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Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

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Российская газетавчера в 15:46

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Заместителем министра строительства и ЖКХ стал Александр Козлов

РЕН ТВвчера в 15:25

Александр Козлов назначен замминистра строительства и ЖКХ

Известиявчера в 15:25
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Здоровье

Ученые не знают, почему дети не заражаются коронавирусом

После тщательного анализа распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV исследователи пришли к выводу, что болезнь, по неизвестным причинам, обходит детей стороной.
Discover24 03:37
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У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
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Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
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РИА Новости вчера в 12:04
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В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
Вести.Ru вчера в 23:53
Общество

Еще три человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у японского порта Йокогама.
Известия вчера в 23:29
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Музыка

Фадеев записал «Гугушу» на русском языке

Певец, композитор и продюсер Максим Фадеев опубликовал на своей странице в Instagram тизер «Гугуши» на русском языке.
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Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили с урока в туалет.
РИА Новости вчера в 07:09
Общество

В Приморье учительница объяснила правила на примере нецензурных слов

В приморском городе Уссурийске учительница объяснила правила русского языка на примере нецензурных слов.
Российская газета 02:55
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
РБК 02:20
Политика

Трамп уволил нескольких человек за показания против него

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Интерфакс 02:03
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Общество

В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы

Ночь на 6 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы.
Известия 06 февраля в 01:25
Общество

Гражданка США скончалась от коронавируса в Ухане

Гражданка США скончалась в результате заражения коронавирусом в китайском Ухане.
Lenta.ru 02:07
Экономика

В правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке

Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения.
RT на русском вчера в 05:48
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
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Общество

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
RT на русском вчера в 22:29
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 18:31
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes.
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СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru вчера в 10:44
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Самолет потерпел крушение в аэропорту в Стамбуле

Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле.
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Гаджеты

Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены

Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких – скидки 50% на смартфоны Samsung.
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Армия и оружие

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
РИА Новости вчера в 23:06
Хоккей

Андрей Василевский обновил рекорд в «Тампе» среди вратарей клуба

Российский голкипер Андрей Василевский обновил рекорд "Тампы" среди вратарей по продолжительности серии матчей НХЛ, в которых команда набирала очки, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости вчера в 00:35
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Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»

В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" проиграла команде "Болонья" со счетом 2:3. Римляне довели безвыигрышную серию до трех матчей – два поражения и одна ничья.
Вести.Ru вчера в 17:35
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Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
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Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
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Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
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