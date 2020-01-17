Политика
REGNUMМишустин назначил преемника на должность главы ФНС
Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ. Об этом говорится в соответствующем указе. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.
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Калашников рассказал, как будет проходить назначение Мишустина на пост премьера
ТК Звезда15 января в 17:51
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Общество
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
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В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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Последствия операции «Буря в пустыне» сказываются до сих пор
Военная операция, известная под названием "Буря в пустыне", началась 17 января 1991 года.
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В Росздравнадзоре рассказали, сколько ждать приема у онколога с учетом изменений 2020 года
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения об оказании бесплатной медицинской помощи. В Росздравнадзоре подготовили памятку новшеств.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Экономика
Глава РФПИ обсудил с Путиным экономику и инвестиционный климат России
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил инвестиционный климат в стране.
Политика
Помпео прокомментировал смену правительства РФ
Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.
Политика
Мнучин возглавит делегацию США в годовщину освобождения Аушвица
Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит делегацию США на мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц в Польше.
Политика
Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет разработан новый законопроект о децентрализации с привлечением различных слоев общества и экспертной среды.
Политика
Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство
Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Политика
Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
Происшествия
МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
Наука
Выяснено, как элемент иммунной системы не дает ей бороться с раком
Английские ученые выяснили, как важный элемент иммунной системы не дает ей бороться с раком, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Авто
Названы пять систем, снижающие ресурс двигателя автомобиля
Экономика
В России выросли цены на сотовую связь
Сотовые операторы в России повысили цены на мобильную связь: Tele2 увеличила стоимость архивных тарифов с 1 января, «Мегафон» — с 13 января, а «Вымпелком» («Билайн») — с 16 января.
Политика
Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Общество
В центре Москвы скорректируют цены на парковку
На нескольких платных парковках в центре Москвы будут скорректированы парковочные тарифы — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, сообщил ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
Финансы
Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200
На полях Гайдаровского форума эксперт заявил, что в существующих условиях курс рубля может отклоняться только в одну сторону — в сторону его удешевления по отношению к доллару.
Шоу-бизнес
75-летний композитор Максим Дунаевский женится
В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Экономика
На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового кабмина
По словам Мишустина, главной задачей станет реализация послания президента Федеральному собранию, сообщает ТАСС.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Политика
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
Армия и оружие
Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца
Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Футбол
Тренер «Славии» не захотел возглавить «Локомотив»
Главный тренер пражской «Славии» Йиндржих Трпишовски отказался от предложения «Локомотива» занять аналогичную должность в московском клубе, утверждает Idnes. cz Как сообщает источник, предложение «железнодорожников» было выгодным в финансовом плане, но Трпишовски решил продолжить сотрудничество с «лоскутными».