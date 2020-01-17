Политика

REGNUMREGNUMМишустин назначил преемника на должность главы ФНС

Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ. Об этом говорится в соответствующем указе. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.
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