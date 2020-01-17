Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы. Распоряжение премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Политика Жители Украины призвали Зеленского разблокировать интернет-ресурсы РФ Жители Украины создали петицию на официальном сайте представительства украинского президента Владимира Зеленского, в которой просят восстановить работу всех российских интернет-ресурсов.

Политика Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).

Здоровье Эти 6 правил сохранят почки здоровыми Американскими медицинскими специалистами определены и названы шесть простых правил для сохранения здоровья почек.

Политика Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.

Политика Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра РФ и выразила надежду на сотрудничество с новым правительством ради дальнейшего развития отношений с Москвой.

Политика Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.

Футбол Красножан: при доверии Исламхан может заиграть в «Зените» Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан может заиграть в петербургском "Зенита" при условии, что ему будут доверять, считает бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан.

Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.