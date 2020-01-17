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ВедомостиНовым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы. Распоряжение премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.
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