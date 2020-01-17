Политика

ВедомостиВедомостиНовым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы. Распоряжение премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.
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