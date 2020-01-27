Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Павла Кадочникова заместителем министра финансов Российской Федерации, Людмилы Боковой - заместителем главы Минкомсвязи РФ.
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Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем главы Минкомсвязи

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
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