Политика
Мойка78Мишустин назначил заместителя министра финансов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ.
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Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Политика
Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой
Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
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В Мексике нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
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Общество
Глава экспедиции ВМФ заявил, что в Антарктиде будут совершены открытия
Капитан первого ранга Олег Осипов, который возглавит экспедицию ВМФ в Антарктиду, заявил, что уверен в совершении новых научных открытий.
Политика
Мишустин назначил нового главу департамента культуры кабмина
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замдиректора Первого канала Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики российского кабмина.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Актриса Екатерина Климова опубликовала романтичные фото в купальнике
Актриса Екатерина Климова опубликовала в своём аккаунте в Instagram новые фото.
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Здоровье
В Китае назвали сроки лечения от коронавируса
Лечение заболевших коронавирусом должно занять от одной до двух недель в зависимости от тяжести пневмонии, сообщает член экспертной группы Ли Синван.
Общество
Хайди Клум вышла в свет в пикантном наряде
Для выхода в свет супермодель выбрала весьма откровенный наряд – полупрозрачное платье, расшитое стеклярусом, с высоким разрезом на подоле и глубоким декольте.
Футбол
«Он в отрыве от финансовой реальности». Официальный фан-клуб «Ман Сити» жестко отреагировал на критику Гвардиолы
Официальный клуб болельщиков «Манчестер Сити» отреагировал на слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы после матча четвертого раунда Кубка Англии против «Фулхэма».
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Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Политика
МИД Ирака осудил обстрел американского посольства в Багдаде
Министерство иностранных дел Ирака осудило обстрел американского посольства в "зеленой зоне" в Багдаде, произошедший в воскресенье вечером.
Экономика
Бурятстат: Средняя зарплата в Улан-Удэ превысила 42 тысячи рублей
Реальная заработная плата уменьшилась Бурятстат назвал среднемесячную начисленную номинальную заработную плату работников (без выплат социального характера и кроме предприятий, численность которых меньше 15 человек) в ноябре 2019 года в Улан-Удэ.
Происшествия
Горевший в Охотском море траулер, предположительно, затонул
Траулер "Энигма Астралис", горевший в Охотском море, предположительно, затонул, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Происшествия
Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках
В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Происшествия
В Челябинске 13-летняя школьница скончалась от гриппа
В одной из больниц Челябинска скончалась юная 13-летняя пациентка.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
Общество
В Москве начался самый сильный за зиму снегопад
Вообще, по словам метеорологов, погода в январе существенно не изменится, а среднесуточные показатели окажутся самыми высокими за последние 140 лет.
Биатлон
Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы
На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+ 27, 5), Антон Бабиков - седьмой (+ 47, 1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.
Гаджеты
Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой
Компания Motorola выпустила серию рекомендательных роликов для складного смартфона Razr.
Хоккей
В состав сборной России вошли семь хоккеистов с МЧМ
Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды на финский этап Еврохоккейтура. Матчи пройдут с 6 по 9 февраля.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Эксперты составили список авто, которые не интересны российским покупателям и практически не приобретаются на территории нашей страны.
Происшествия
В Тольятти произошёл пожар в ангаре
В Тольятти произошло возгорание в ангаре с резинотехническими изделиями.