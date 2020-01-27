Политика
Мойка78Мишустин назначил заместителя министра финансов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ.
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с чего всё началось
Новым заместителем министра финансов, курирующим вопросы бюджетной политики в социальной сфере, станет проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли и глава Общественного совета при Минфине Павел Кадочников, сообщил РБК источник, близкий к правительству, и подтвердил источник, близкий к министерству.РБКвчера в 05:27
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Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Общество
Российские туроператоры приостановили прием туристов из Китая
Российские туроператоры до конца февраля приостановили прием групп туристов из Китая из-за нового коронавируса.
Происшествия
Нашли отца, оставившего детей в Шереметьево
Отец, оставивший двух малолетних сыновей в аэропорту, вместе с мальчиками оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, сослался на тяжелое финансовое положение и сообщил, что временно не в состоянии заботиться о мальчиках, но готов забрать их позднее.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
Политика
Эксперт: Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе
Эксперт отметил, что период мировой гегемонии США уходит в прошлое, поэтому радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Ответственность за развязывание Второй мировой войны отчасти лежит на Советском Союзе, полагает президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
Пожар в ангаре в Тольятти ликвидирован
Сообщение о пожаре поступило в 06:32 мск, его площадь составляла 450 кв. м, позже увеличилась до 1050 кв. м. По данным МЧС, в ангаре хранились резинотехнические изделия.
Экономика
Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике
Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
Хоккей
Пять хоккеистов СКА вошли в состав сборной России на Шведские игры
Сборная России по хоккею опубликовала состав на Шведские игры, третий этап Евротура.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Шоу-бизнес
В Мексике нашли автомобиль пропавшей Натальи Андрейченко
Instagram Автомобиль актрисы Натальи Андрейченко, которая перестала выходить на связь из Мексики, нашли в гараже в ее особняке.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Кино
Александр Петров и фильм «Текст» получили премию «Золотой орел»
Пострадал также и ее муж Гарик Харламов. Благодаря фильму «Текст» награду также получил Иван Янковский за лучшую мужскую роль второго плана.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Здоровье
В России не зарегистрировано больных с новым коронавирусом
Больных новой коронавирусной инфекцией в России, по последним данным, не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Посольство РФ обсуждает с Китаем выезд россиян из провинции Хубэй
Власти Китая пока не приняли решения о выезде россиян из провинции Хубэй. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Поднебесной.
Гаджеты
Опубликованы характеристики Nokia 8.2 5G
Речь идет о моделях Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Футбол
Российский тренер раскритиковал приглашение венгра на пост главы судей
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко раскритиковал приглашение венгерского специалиста Виктора Кашшаи на пост главы судейского департамента Российского футбольного союза (РФС).
Политика
В Сербии ответили депутату бундестага на критику дружбы с Россией
Вулин сравнил двойные стандарты немецкого депутата по отношению к различным странам с теорией об «истинных арийцах» времен гитлеровской Германии, передает РИА «Новости».
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала лодыжку и перенесла концерты
Отечественная певица Кристина Орбакайте проинформировала поклонников о переносе концертов и спектаклей с ее участием.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Теннис
Первая ракетка мира Барти вышла в полуфинал Australian Open
После волевой победы в первой партии Барти взяла без особых проблем вторую — 6:2. Она стала первой представительницей Австралии в полуфинале домашнего «мэйджора» с далекого 1984 года.
Происшествия
В Челябинске 13-летняя школьница скончалась от гриппа
В одной из больниц Челябинска скончалась юная 13-летняя пациентка.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Происшествия
Экс-майор МВД Дымовский обвинен в призывах к экстремизму
14 октября прошлого года Алексей Дымовский выложил в интернет несколько видеообращений, в которых рассказал, что он нашел в лесу под Новороссийском тротил и якобы собирался убить президента России, но затем передумал и решил сдать взрывчатку в полицию.
Наука
Американские ученые сделали графен из отходов
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.