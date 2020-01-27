Политика
Мойка78Мишустин назначил заместителя министра финансов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ.
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Новым заместителем министра финансов, курирующим вопросы бюджетной политики в социальной сфере, станет проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли и глава Общественного совета при Минфине Павел Кадочников, сообщил РБК источник, близкий к правительству, и подтвердил источник, близкий к министерству.РБКвчера в 05:27
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