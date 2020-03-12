Общество
ФАНМишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной XXI века»
Председатель российского правительства Михаил Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной XXI века». Премьер-министр РФ отметил, что типовая программа цифровой трансформации ведомств и министерств в России будет рассчитана на три года.
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Включая их перевод в онлайн-услуги для населения и переход к управлению данными, которые на сегодняшний день поступают в реальном времени. А данные сегодня — это, если хотите, новая нефть, золото, платина XXI века. Только они имеют разницу с теми ресурсами: те исчерпаемы, а они неисчерпаемы.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРИА Новости 07:43
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Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной» XXI века
Будущее России. Национальные проекты07:35
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Общество
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