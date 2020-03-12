Общество
ТАССМишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной» XXI века
Мой Брянск
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Мишустин отметил, что, цифровые данные, в отличие от традиционных ресурсов, неисчерпаемы и чем их больше - тем больше добавленной стоимости.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что страна должна за короткое время выйти на конкретные результаты в цифровой трансформации, для этого в органах власти нужен "цифровой спецназ".РИА Новости12:35
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Мишустин: цифровизацией министерств и ведомств займется «цифровой спецназ правительства»
Будущее России. Национальные проекты12:24
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В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Политика
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США
Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
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Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке
Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.
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ЦСКА подал жалобу на эпизод с удалением Карпова
Речь идет об эпизоде в начале второго тайма, когда Безбородов при назначении второго 11-метрового в ворота ЦСКА показал прямую красную карточку защитнику Вадиму Карпову.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $33 за баррель
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Футбол
17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Гаджеты
MacBook на процессоре Apple может выйти в конце 2020 года
Несколько недель аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) со ссылкой на собственный источник заявил, что Apple готовит первый ноутбук Apple на собственном процессоре ARM.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Политика
Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян
Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию.
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
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Еще один россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ
Всего в стране выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших — один россиянин.
Шоу-бизнес
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В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
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Украина готовится ввести тотальный запрет на передвижение по стране
Правительство Украины в рамках уже принятых карантинных мер готовит решение о запрете свободного передвижения по стране, если в ближайшие дни ситуация с коронавирусом не улучшится.
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Пара поделилась с поклонниками красочными фотографиями и видео из солнечного Дубая.
Политика
Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей у России
Индонезия отказалась от планов по закупке у России 11 истребителей на сумму 1,1 млрд долларов, пишут СМИ.
Экономика
Госдума приняла пакет законов о покупке правительством акций Сбербанка
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о покупке правительством РФ 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
Экономика
Названы преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией
«Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет», — подытожил автор.
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В Новой Москве начали строительство инфекционной больницы
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В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Армия и оружие
Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»
Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Происшествия
В Петербурге задержан влиятельный сотрудник ФСБ
В четверг, 12 марта, в Северной столице задержали подполковника ФСБ Максима Викторова.