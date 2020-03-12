Общество

ТАССТАССМишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной» XXI века

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Мишустин отметил, что, цифровые данные, в отличие от традиционных ресурсов, неисчерпаемы и чем их больше - тем больше добавленной стоимости.
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с чего всё началось

Мишустин заявил о необходимости создания «цифрового спецназа» в России

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:22, Россия
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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