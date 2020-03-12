Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что страна должна за короткое время выйти на конкретные результаты в цифровой трансформации, для этого в органах власти нужен "цифровой спецназ".

с чего всё началось

Мишустин отметил, что, цифровые данные, в отличие от традиционных ресурсов, неисчерпаемы и чем их больше - тем больше добавленной стоимости.

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