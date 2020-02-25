Общество

КоммерсантъКоммерсантъМишустин назвал две ключевые задачи правительства

Повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики — основные задачи правительства, заявил премьер Михаил Мишустин. Он добавил, что правительство выполнит задачи, поставленные президентом.
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с чего всё началось

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

В ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.
РИА Новости07:42

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Мишустин назвал главные задачи правительства

Газета.Ru08:29

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РБК08:11

Мишустин назвал ключевые задачи правительства

Lenta.ru07:48

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Коммерсантъ07:54

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

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Мишустин назвал ключевые задачи кабмина

RT на русском07:39

Мишустин назвал две ключевые задачи кабмина

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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