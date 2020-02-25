Общество
КоммерсантъМишустин назвал две ключевые задачи правительства
Повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики — основные задачи правительства, заявил премьер Михаил Мишустин. Он добавил, что правительство выполнит задачи, поставленные президентом.
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В ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.РИА Новости07:42
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