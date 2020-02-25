Политика
ТАССМишустин назвал две ключевые задачи кабмина
Мишустин предложил участникам встречи обсудить те факторы, которые сдерживают развитие экономики региона, а также те шаги, которые могло бы предпринять федеральное правительство для их решения.
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с чего всё началось
В ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.РИА Новости07:42
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Экономика
«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP
Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
Происшествия
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ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
Евросоюз во вторник, 25 февраля, утвердил мандат, открывающий переговоры о будущем партнёрстве с Великобританией после брексита, и передал Еврокомиссии переговорную миссию.
Экономика
В ИКАР оценили влияние закрытия заводов на стоимость сахара в России
Ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов заявил «Известиям», что закрытие трех сахарных заводов в 2020 году не отразится на стоимости сахара в стране.
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IPhone 12 получит поддержку сверхбыстрого Wi-Fi
По прогнозам инсайдеров, серия будет состоять из четырех смартфонов: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Общество
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Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
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Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Гаджеты
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Портативная игровая система основана на восьмиядерном 7-нм процессоре AMD Ryzen 9 4900HS, который работает на частотах от 3,0 до 4,4 ГГц, довольствуясь уровнем TDP не более 35 Вт.
Происшествия
Суд назначил повторный штраф участнику летней акции протеста в Москве
Авто
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Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
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Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Политика
Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.
Общество
На горнолыжном курорте в Сочи начнут принимать оплату токенами
Блокчейн-платформа «Норникеля» позволит россиянам использовать токены для бронирования авиабилетов и оплаты на горнолыжном курорте в Сочи, сообщает Bloomberg.
Политика
Совет Федерации уточнил порядок рассмотрения конституционных правок
Процедура рассмотрения поправок в Конституцию будет остановлена, если изменения в Основном законе не поддержат региональные парламенты.
Хоккей
Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Авто
Средняя стоимость кроссовера с пробегом составляет 947 тыс. рублей
Происшествия
В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»
Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Космос
Астрономы открыли планету с продолжительностью года менее суток
Астрономы назвали свое открытие NGTS-10b. Она вращается вокруг звезды, которая находится в тысяче световых лет от Солнечной системы.
Авто
Американцы выпустили «гиперкар 21-го века»
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Технологии
Microsoft обновит меню «Пуск» в Windows
Из системы уберут плиточный интерфейс. Компания Microsoft обновит меню "Пуск" в Windows, убрав из него плиточный интерфейс.
Происшествия
В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, пострадали четыре человека
Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в тяжелом состоянии с места происшествия госпитализирован мужчина, чуть лучше состояние у пострадавшей женщины.
Технологии
Приглашения в приватные чаты WhatsApp попали в открытый доступ
Введя запрос chat.whatsapp.com с ключевыми словами в поисковике Google, любой мог получить ссылку в приватный чат: всего скомпрометированными оказались свыше 470 тыс. групп.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.