Общество

КоммерсантъКоммерсантъМишустин назвал две ключевые задачи правительства

Повышение доходов россиян и увеличение темпов роста экономики — основные задачи правительства, заявил премьер Михаил Мишустин. Он добавил, что правительство выполнит задачи, поставленные президентом.
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с чего всё началось

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

В ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.
РИА Новости07:42

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Мишустин назвал главные задачи правительства

Газета.Ru08:29

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Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

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Мишустин назвал ключевые задачи правительства

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
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