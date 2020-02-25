Политика

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ключевые задачи российского правительства.
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с чего всё началось

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

В ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.
РИА Новости07:42

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Две цели: Мишустин рассказал, чем займется новое правительство России

Фонтанка.Ру08:40

Мишустин назвал ключевые задачи кабмина

RT на русском07:39

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Коммерсантъ07:54

Мишустин назвал ключевые задачи правительства

Lenta.ru07:48

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

РИА Новости07:42

Мишустин назвал две ключевые задачи своего правительства

РБК08:11

Мишустин назвал две ключевые задачи кабмина

ТАСС07:01
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Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
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Причиной ухода Голованова с поста генерального продюсера телеканала NewsOne стала его работа над новыми проектами.
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Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
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"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
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Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
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"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
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Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
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На ТНТ выходит психологический триллер «Колл-центр»

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Совет федерации уточнил порядок рассмотрения поправок к Конституции

Процедуру рассмотрения поправок в Конституцию могут прекратить, если их поддержат менее двух третей региональных парламентов, следует из проекта постановления Совета федерации о порядке рассмотрения законопроекта.
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Украинцы считают, что возвращение смертной казни является первой проблемой, которую необходимо решить во время всенародного референдума, заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
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Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
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В России предсказали рост цен на непродовольственные товары

В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
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Происшествия

В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным

Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
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Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
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Microsoft обновил дизайн домашнего экрана для Xbox One

Состоялся официальный релиз февральского обновления для Xbox One, в котором Microsoft официально представил новый вид домашней страницы.
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Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

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В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»

Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
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Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
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Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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