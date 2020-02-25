Политика
RT на русскомМишустин назвал ключевые задачи кабмина
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ключевые задачи российского правительства.
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с чего всё началось
В ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.РИА Новости07:42
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Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Кино
Анонсированы съемки новых «Звездных войн»
Неизвестно, выйдут новые "Звездные войны" в кинотеатрах или будут доступны подписчикам стриминговой платформы Disney+.
Экономика
Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снижается
Сотрудники ведомства отмечают, что самое существенное снижение заболеваемости отмечено среди школьников.
Космос
Камеры NASA зафиксировали преследующий МКС НЛО
Камеры NASA смогли зафиксировать появление НЛО поблизости от МКС.
Общество
Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»
Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
Здоровье
Родовые сертификаты в России сделают электронными
Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Культура
Голованов назвал причины ухода на канал «Украина 24»
Причиной ухода Голованова с поста генерального продюсера телеканала NewsOne стала его работа над новыми проектами.
Общество
У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус
Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Происшествия
В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
Авто
Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России
Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Музыка
Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
Политика
Совет федерации уточнил порядок рассмотрения поправок к Конституции
Процедуру рассмотрения поправок в Конституцию могут прекратить, если их поддержат менее двух третей региональных парламентов, следует из проекта постановления Совета федерации о порядке рассмотрения законопроекта.
Политика
Киев: вопрос о смертной казни является главным для украинцев
Украинцы считают, что возвращение смертной казни является первой проблемой, которую необходимо решить во время всенародного референдума, заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Политика
Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен, сообщает местная телерадиокомпания Hessenschau со ссылкой на полицию.
Экономика
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Происшествия
В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным
Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
Политика
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
Игры
Microsoft обновил дизайн домашнего экрана для Xbox One
Состоялся официальный релиз февральского обновления для Xbox One, в котором Microsoft официально представил новый вид домашней страницы.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Происшествия
В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»
Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Политика
Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Общество