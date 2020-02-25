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с чего всё началось

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Общество Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк» Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).

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