Политика
РБКМишустин назвал две ключевые задачи своего правительства
Ранее президент России Владимир Путин назвал «основной» задачей экономической повестки властей России «запуск нового инвестиционного цикла» с выходом на темпы роста экономики выше мировых, а «главной» — повышение качества роста ВВП, который должен стать «более основательным» и устойчивым.
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с чего всё началось
В ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.РИА Новости07:42
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«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
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В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
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В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
Биатлон
Алябьев: Елисееву нужен хороший ремень, чтобы правильно умел говорить
Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал поведение российского биатлониста Матвея Елисеева.
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Дембеле не собирается уходить из «Барселоны»
Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не планирует покидать клуб, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на слова близкого друга игрока в интервью France Football.
Баскетбол
Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом
Популярная певица Бейонсе выступила на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом.
Экономика
Состояние богатейших людей мира сократилось за день на $139 млрд
500 богатейших людей мира потеряли за день около $139 млрд из-за крупного падения индексов на фондовых торгах в США и других странах.
Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Авто
Названы цены на новый Chery Tiggo 8
Обновленный семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 начнет продаваться в России уже c 1 марта.
Общество
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
Армия и оружие
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск.
Энергетика
Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 2019 году на 6%
Чистая прибыль «Газпром нефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2019 году на 6,2% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 400,201 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Единоборства
Сергей Харитонов отправил в нокаут Родригеса
Все решилось во втором раунде, когда южноамериканский спортсмен не смог продолжить бой после серии мощных ударов от Харитонова.
Общество
Елена Малышева отреагировала на критику цен в её медицинском центре
Ведущая телепрограммы о здоровье Елена Малышева ответила возмущённым фанатам, пожаловавшимся на то, что цены на приёмы в её медицинском центре слишком высоки.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Спорт
МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Сирию и Иран в блокировании перемирия в САР.
Политика
В Волгограде «Справедливая Россия» предложила поправки в Конституцию
Сегодня, 25 февраля, в рамках всероссийской информационной акции политической партии "Справедливая Россия" состоялась пресс-конференция, посвящённая поправкам в Конституцию РФ, предложенным депутатами фракции «СР» в Государственной Думе.
Финансы
ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов
ВТБ не раз прогнозировал прибыль за 2019 год на уровне 200 млрд руб. — таким образом, дивиденды могут составить порядка 100 млрд руб. Основные финансовые показатели банк раскроет в отчетности в среду, 26 февраля.
Футбол
Дарио Срна сравнил «Шахтер» с застрявшими в Ухане украинцами
Ранее «Шахтер» с подачи своего владельца олигарха Рината Ахметова предложил предоставить свой клубный лайнер для эвакуации украинцев из КНР.
Здоровье
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.