В ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.

с чего всё началось

Ранее президент России Владимир Путин назвал «основной» задачей экономической повестки властей России «запуск нового инвестиционного цикла» с выходом на темпы роста экономики выше мировых, а «главной» — повышение качества роста ВВП, который должен стать «более основательным» и устойчивым.

Мишустин назвал две ключевые задачи своего правительства

Футбол Дембеле не собирается уходить из «Барселоны» Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не планирует покидать клуб, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на слова близкого друга игрока в интервью France Football.

Происшествия На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.

Общество Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.

Общество Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.

Энергетика Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 2019 году на 6% Чистая прибыль «Газпром нефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2019 году на 6,2% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 400,201 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Единоборства Сергей Харитонов отправил в нокаут Родригеса Все решилось во втором раунде, когда южноамериканский спортсмен не смог продолжить бой после серии мощных ударов от Харитонова.

Спорт МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.

Политика В Волгограде «Справедливая Россия» предложила поправки в Конституцию Сегодня, 25 февраля, в рамках всероссийской информационной акции политической партии "Справедливая Россия" состоялась пресс-конференция, посвящённая поправкам в Конституцию РФ, предложенным депутатами фракции «СР» в Государственной Думе.

Финансы ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов ВТБ не раз прогнозировал прибыль за 2019 год на уровне 200 млрд руб. — таким образом, дивиденды могут составить порядка 100 млрд руб. Основные финансовые показатели банк раскроет в отчетности в среду, 26 февраля.

Здоровье ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.