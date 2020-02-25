Общество
РБКМишустин назвал две ключевые задачи своего правительства
Ранее президент России Владимир Путин назвал «основной» задачей экономической повестки властей России «запуск нового инвестиционного цикла» с выходом на темпы роста экономики выше мировых, а «главной» — повышение качества роста ВВП, который должен стать «более основательным» и устойчивым.
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с чего всё началось
В ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.РИА Новости07:42
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Происшествия
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