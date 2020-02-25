Общество

РБКРБКМишустин назвал две ключевые задачи своего правительства

Ранее президент России Владимир Путин назвал «основной» задачей экономической повестки властей России «запуск нового инвестиционного цикла» с выходом на темпы роста экономики выше мировых, а «главной» — повышение качества роста ВВП, который должен стать «более основательным» и устойчивым.
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с чего всё началось

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

В ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.
РИА Новости07:42

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Мишустин назвал главные задачи правительства

Газета.Ru08:29

Мишустин назвал две ключевые задачи своего правительства

РБК08:11

Мишустин назвал ключевые задачи правительства

Lenta.ru07:48

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Коммерсантъ07:54

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

РИА Новости07:42

Мишустин назвал ключевые задачи кабмина

RT на русском07:39

Мишустин назвал две ключевые задачи кабмина

ТАСС07:01
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После съемок певица обвинила Собчак в том, что та является "холодной, циничной и пустой ведущей".
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Верховный суд признал незаконным «налог с налога» на недвижимость

Верховный суд признал незаконным включение в оценку недвижимости налога на добавленную стоимость (НДС).
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
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Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
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От певца Оскара (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), объявившего себя трансгендерной женщиной Скарлетт, отказались родители.
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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон примет меры в случае вмешательства России или любой другой страны в американские выборы, пишет ТАСС.
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Джордж Клуни может купить «Малагу»

Газета.Ru вчера в 16:18
Происшествия

У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
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Какие изменения ждут россиян после 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
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Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский политик и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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