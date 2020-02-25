В ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.

с чего всё началось

Ранее президент России Владимир Путин назвал «основной» задачей экономической повестки властей России «запуск нового инвестиционного цикла» с выходом на темпы роста экономики выше мировых, а «главной» — повышение качества роста ВВП, который должен стать «более основательным» и устойчивым.

Мишустин назвал две ключевые задачи своего правительства

Шоу-бизнес Собчак ответила покинувшей студию Успенской После съемок певица обвинила Собчак в том, что та является "холодной, циничной и пустой ведущей".

Музыка Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.

Общество Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.

Общество Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Румынии Посольство России в стране рекомендовало туристам воздержаться от посещения северной части Италии, где зафиксировано больше всего случаев заражения.

Политика Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

Общество Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Политика Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине «Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.

Политика Помпео: США ответят на любые попытки вмешательства в выборы Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон примет меры в случае вмешательства России или любой другой страны в американские выборы, пишет ТАСС.

Происшествия У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.

Экономика Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.

Баскетбол Завершилась церемония прощания с Коби Брайантом В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной.

Политика Эрдоган назвал дату встречи с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.