На втором месте в списке задач значатся "разумные заимствования на рынке". Также Мишустин считает, что за 2021 год нельзя допустить роста процента инфляции. Власти России также планируют запустить новый инвестиционный цикл.

Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Городовой Деловое.ТВ Piter.tv Моя Москва.онлайн Мой Брянск МедиаПоток Комсомольская правда Известия Москва 24 ТК Звезда Piter.tv Пятый канал Дума ТВ Piter.tv Москва 24 Деловое.ТВ Известия Дума ТВ Дума ТВ Дума ТВ НТВ Моя Москва.онлайн Военное дело Дума ТВ Городовой

С чего всё началось Мишустин назвал макроэкономические приоритеты правительства в 2021 году Макроэкономическими приоритетами в 2021 году будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке и низкая инфляция, заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости 04:33