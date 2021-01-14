Мишустин назвал экономические приоритеты России в 2021 году
На втором месте в списке задач значатся "разумные заимствования на рынке". Также Мишустин считает, что за 2021 год нельзя допустить роста процента инфляции. Власти России также планируют запустить новый инвестиционный цикл.В источнике
С чего всё началось
Мишустин назвал макроэкономические приоритеты правительства в 2021 году
Макроэкономическими приоритетами в 2021 году будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке и низкая инфляция, заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости04:33
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