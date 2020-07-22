Политика
КоммерсантъМишустин впервые выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров. Это его первый отчет в должности главы правительства.
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Культура
Толмацкий обвинил в смерти Талькова его охрану
РЕН ТВ 20 июля в 20:11
Происшествия
Результаты проверки Генпрокуратуры в тульском морге переданы в СК РФ
Материалы по итогам проверки в областном Бюро судебно-медицинской экспертизы сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ переданы в Следственный комитет России, возбуждено уголовное дело по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).
Тульская пресса 03:48
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Повестка дня 20 июля в 14:44
Происшествия
Хулиганы, оторвавшие голову статуе Дзюбы, оштрафованы на 500 рублей
Евро-футбол.ру 04:11
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Андрей Сиротин, получивший известность благодаря сериалу «Достоевский», умер на 35-м году жизни.
Дни24 03:00
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Политика
ЦИК Белоруссии предложил ограничить число наблюдателей на участках
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что целесообразно ограничить число наблюдателей на избирательных участках во время выборов президента страны.
РИА Новости 04:37
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском вчера в 08:56
Политика
В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
В Госдуму внесли проект базового закона о молодежной политике в России, который предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.
Газета.Ru 04:59
Футбол
Глава КДК РФС: Ещенко не извинился за футболку с медведем
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко не извинился за футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя, показанной после матча полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2). Об этом сообщает глава контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
МК-Спорт 02:41
Общество
В Крыму выявили 18 новых случаев коронавируса
На утро 22 июля в Республике Крым зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:09
Политика
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом
По словам президента Украины, с первых минут ЧП силовики предлагали провести спецоперацию, но Зеленский отверг возможность штрума, чтобы не рисковать жизнями людей в автобусе.
Российская газета 03:21
Здоровье
На Среднем Урале обнаружено ещё 234 носителя коронавируса
Екатеринбург, 20 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Свердловской области за 19 июля подтверждено ещё 234 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 20 июля в 04:13
Общество
В России предложили вернуть штрафы за долги по ЖКХ
По мнению выступившего с предложением главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, острая фаза пандемии подошла к концу, поэтому целесообразно отменить меру поддержки населения и бизнеса, которая была принята во время пика распространения новой коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ 04:01
Общество
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
Общество
«Сфальсифицированное дело, абсолютно политический процесс». Суд огласит приговор правозащитнику Дмитриеву
Судебные тяжбы Юрия Дмитриева тянутся с 2016 года, когда его впервые задержали и обвинили в изготовлении детской порнографии.
BFM.ru вчера в 22:11
Происшествия
В Алтайском крае скончались ещё четверо пациентов с COVID-19
Барнаул, 22 июля 2020, 08:31 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается, число тяжелобольных с SARS-CoV-2 не снижается: их по-прежнему 112 человек, на аппарате ИВЛ — 36 (+3 за сутки), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:31
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться.
Газета.Ru 04:03
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Единоборства
В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова
Тяжелая обстановка в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса не даст зрителям увидеть в живую схватку, в которой встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
CT news 03:22
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11