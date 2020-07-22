Политика
РБКМишустин назвал главную цель и пять принципов работы правительства
Выступая с первым отчетом о деятельности правительства перед депутатами Госдумы, премьер Михаил Мишустин сформулировал главную цель работы кабинета министров. Трансляцию выступления вел сайт Государственной думы.
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В Государственной Думе состоялся отчет Михаила Мишустина о работе Правительства
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