Выступая с первым отчетом о деятельности правительства перед депутатами Госдумы, премьер Михаил Мишустин сформулировал главную цель работы кабинета министров. Трансляцию выступления вел сайт Государственной думы.

Мишустин назвал главную цель и пять принципов работы правительства

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