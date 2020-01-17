Политика

ПрофильПрофильМишустин назвал главную задачу нового кабмина

По словам Мишустина, главной задачей станет реализация послания президента Федеральному собранию, сообщает ТАСС. Новый глава кабмина поблагодарил своего предшественника Дмитрия Медведева за проделанную работу, заявив, что он «тоже был частью» руководимого премьером правительства.
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Мишустин назвал приоритет в работе правительства

RT на русском06:03

Михаил Мишустин попросил и. о. министров не отступать от обязанностей

Российская газета06:24

Мишустин пообещал сосредоточиться на исполнении президентского послания

Интерфакс06:19

Мишустин назвал главную задачу правительства

Московский Комсомолец06:15

Мишустин после встречи с Медведевым назвал главную задачу нового кабмина

РБК06:37

Мишустин пообещал в ближайшее время встретиться с новым составом кабмина

Life.ru05:58

Три основных фактора: помогут Мишустину в работе

REGNUM05:09
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Общество

В России впервые нанесли маркировку на ранее угнанный автомобиль

В подмосковной Балашихе впервые в России нанесли дополнительную маркировку на побывавший в угоне автомобиль, сообщает Госавтоинспекция.
Взгляд.ру 09:50
Политика

Помпео прокомментировал возможность изменения отношения к РФ

На место Дмитрия Медведева был назначен Михаил Мишустин. Состав правительства будет сформирован в ближайшее время.
REGNUM 11:36
Космос

«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 05:18
Гаджеты

Apple может изменить разъем в iPhone для европейских стран

Европейская комиссия хочет потребовать у Apple заменить порт на USB-C в смартфонах, написала «Газета.ru», ссылаясь на Gizmochina.
Телеканал 360° 15 января в 02:37
Кино

Мединский назвал фантастическими успехи российского кино

Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 вчера в 21:45
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
РИА Новости 00:54
Политика

Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики

Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Ведомости вчера в 02:55
Биатлон

Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням Кристины Резцовой

Бежавшая на третьем этапе Кристина Резцова заметила, что две мишени на ее щите закрыты. Сама Кристина по этим мишеням не стреляла.
Вести.Ru 10:37
Общество

Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
РБК 10:40
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Газета.Ru 04:37
Экономика

Консорциум с участием «Ростеха» построит мост через реку Лену в Якутии

Ведомости 08:17
Происшествия

На Пулковском шоссе в аварии с автобусом пострадали семеро

Пострадали семь человек: водитель BMW и его пассажир, а также пятеро находившихся в автобусе пассажиров.
Интересант 09:39
Политика

Подавшего в отставку премьера Украины освистали в парламенте

Депутаты Верховной рады Украины освистали подавшего в отставку главу кабмина Алексея Гончарука.
News.ru 10:59
Спорт

МОК и МПК уведомили CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА

"Сегодня Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет подали уведомление о вступлении в судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 08:32
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Политика

Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране

RT на русском 04:35
Политика

Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
РИА Новости 09:46
Футбол

Три игрока из ПФЛ уличены в ставках на матчи своих команд

Три игрока клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на матчи собственных команд.
Газета.Ru 10:23
Происшествия

Суд арестовал главу МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве

Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 11:33
Игры

GTA V стала самой продаваемой игрой десятилетия в США

News.ru 04:04
Общество

Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс

Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Известия 06:44
Футбол

Украинский клуб расторг контракт с футболистом за посещение России

РИА Новости 10:29
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 17:21
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен

Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
Газета.Ru 15 января в 15:47
Космос

Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС

Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.
RT на русском 10:05
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Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение

Рамблер 04:28
Экономика

Чистый отток капитала из России в 2019 году снизился в 2,4 раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором по итогам 2019 года уменьшился на 57,6% (2,4 раза) по сравнению с показателем 2018 года, до $26,7 млрд.
ТАСС 08:29
Общество

Синоптики предрекли россиянам «весну в середине зимы»

В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.
РИА Новости 09:59
Общество

Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале

Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Газета.Ru 05:22
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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