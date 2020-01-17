Политика
ПрофильМишустин назвал главную задачу нового кабмина
По словам Мишустина, главной задачей станет реализация послания президента Федеральному собранию, сообщает ТАСС. Новый глава кабмина поблагодарил своего предшественника Дмитрия Медведева за проделанную работу, заявив, что он «тоже был частью» руководимого премьером правительства.
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Общество
В России впервые нанесли маркировку на ранее угнанный автомобиль
В подмосковной Балашихе впервые в России нанесли дополнительную маркировку на побывавший в угоне автомобиль, сообщает Госавтоинспекция.
Политика
Помпео прокомментировал возможность изменения отношения к РФ
На место Дмитрия Медведева был назначен Михаил Мишустин. Состав правительства будет сформирован в ближайшее время.
Космос
«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.
Гаджеты
Apple может изменить разъем в iPhone для европейских стран
Европейская комиссия хочет потребовать у Apple заменить порт на USB-C в смартфонах, написала «Газета.ru», ссылаясь на Gizmochina.
Кино
Мединский назвал фантастическими успехи российского кино
Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
Политика
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики
Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням Кристины Резцовой
Бежавшая на третьем этапе Кристина Резцова заметила, что две мишени на ее щите закрыты. Сама Кристина по этим мишеням не стреляла.
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
Происшествия
На Пулковском шоссе в аварии с автобусом пострадали семеро
Пострадали семь человек: водитель BMW и его пассажир, а также пятеро находившихся в автобусе пассажиров.
Политика
Подавшего в отставку премьера Украины освистали в парламенте
Депутаты Верховной рады Украины освистали подавшего в отставку главу кабмина Алексея Гончарука.
Спорт
МОК и МПК уведомили CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА
"Сегодня Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет подали уведомление о вступлении в судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Политика
Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Футбол
Три игрока из ПФЛ уличены в ставках на матчи своих команд
Три игрока клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были уличены в ставках на матчи собственных команд.
Происшествия
Суд арестовал главу МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве
Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Общество
Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс
Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен
Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
Космос
Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС
Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.
Экономика
Чистый отток капитала из России в 2019 году снизился в 2,4 раза
Чистый вывоз капитала из России частным сектором по итогам 2019 года уменьшился на 57,6% (2,4 раза) по сравнению с показателем 2018 года, до $26,7 млрд.
Общество
Синоптики предрекли россиянам «весну в середине зимы»
В ближайшие выходные на европейской территории России ожидается весенняя погода, характерная для начала марта.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.