Политика

Российская газетаРоссийская газетаМишустин поставил задачи новому кабинету министров

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вечером провел первое заседание с новым составом кабинета и обозначил вопросы, которыми правительство займется в первую очередь. Это реализация Послания президента Федеральному Собранию, обеспечение экономического роста и выполнение национальных проектов.
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Михаил Мишустин
Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование.
— Михаил Мишустин, российский экономистРБК вчера в 14:09

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Российская газетавчера в 12:52

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Lenta.ruвчера в 12:45
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