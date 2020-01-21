Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование.

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вечером провел первое заседание с новым составом кабинета и обозначил вопросы, которыми правительство займется в первую очередь. Это реализация Послания президента Федеральному Собранию, обеспечение экономического роста и выполнение национальных проектов.

Происшествия В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек Полицейские задержали в Волгограде группу лжеюристов, которые заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг, в результате чего пострадали 50 человек на 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Футбол Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".

Политика Путин потребовал от нового правительства эффективной работы Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новых членов правительства с назначением на высокую должность и потребовал от них эффективной работы.

Происшествия На Сахалине эвакуировали рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 98 рыбаков, ещё около 90 ждут помощи, сообщили в среду РИА Новости в центре кризисных ситуаций регионального главка МЧС.

Политика Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.

Теннис Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кузнецова сенсационно победила Вондрусову и вышла во второй круг Australian Open.

Общество Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.

Политика Сергей Кравцов назначен министром просвещения Главой министерства просвещения в новом правительстве стал Сергей Кравцов, возглавлявший ранее Рособрнадзор.

Политика В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.

Общество В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Происшествия Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.