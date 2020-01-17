Политика

РБКРБКМедведев и Мишустин провели часовую беседу один на один

Медведев объявил об уходе правительства в отставку 15 января вскоре после послания Путина к Федеральному собранию. Президент выдвинул на пост главы кабмина руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина, кандидатуру которого поддержали 383 депутата.
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Михаил Мишустин
Хочу вас поблагодарить. Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось. Всех коллег знаю лично. На сегодняшний день все в соответствии с указом продолжают исполнять свои обязанности. Самое главное, нужно сосредоточиться на исполнении положений Послания президента.
— Михаил Мишустин, российский экономистРоссийский Диалог 07:04

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