Политика
Российская газетаМишустин поставил задачи новому кабинету министров
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вечером провел первое заседание с новым составом кабинета и обозначил вопросы, которыми правительство займется в первую очередь. Это реализация Послания президента Федеральному Собранию, обеспечение экономического роста и выполнение национальных проектов.
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Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование.
— Михаил Мишустин, российский экономистРБК вчера в 14:09
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Политика
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В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
Политика
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Президент России Владимир Путин назначил Юрия Чайку полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
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На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
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Авто
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В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
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Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
Армия и оружие
Шойгу принял помещение нижней части Главного Храма ВС РФ
Строители Главного Храма ВС РФ сдали Министру обороны РФ помещение так называемого Нижнего Храма вооруженных сил Российской Федерации.
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Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод
На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Общество
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Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
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Общество
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Происшествия
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Общество
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Авто
Компактный кроссовер Toyota представят 10 февраля
Некоторые специалисты высказали предположение, что новая модель окажется в числе самых продаваемых моделей японского бренда.
Гаджеты
СМИ сообщили о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Поставщики американской корпорации Apple начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.