Политика

Российская газетаРоссийская газетаМишустин назвал главные задачи на посту премьера

У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин. Во главе правительства он намерен форсировать работу по реализации национальных проектов.
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Михаил Мишустин
Президент задал высокий темп работы, огласив послание Федеральному собранию на первой, кстати, полной рабочей неделе нового 2020 года. Задачи, которые поставлены в послании, придают национальным проектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую, масштабную, системную программу.
— Михаил Мишустин, российский экономистТАСС 06:13

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Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

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