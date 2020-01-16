Президент задал высокий темп работы, огласив послание Федеральному собранию на первой, кстати, полной рабочей неделе нового 2020 года. Задачи, которые поставлены в послании, придают национальным проектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую, масштабную, системную программу.

У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин. Во главе правительства он намерен форсировать работу по реализации национальных проектов.

Политика Госдума проголосовала за утверждение Мишустина премьер-министром Напомним, что кандидатуру Михаила Мишустина вчера выдвинул президент России Владимир Путин сразу после того, как было объявлено о роспуске правительства.

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