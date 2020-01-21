Политика
РИА НовостиМишустин назвал главные задачи нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с новым кабинетом министров заявил, что задачи перед правительством стоят непростые, однако министры приложат все усилия, чтобы их выполнить.
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Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование.
— Михаил Мишустин, российский экономистРБК 14:09
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