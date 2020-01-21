Политика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин назвал главные задачи нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с новым кабинетом министров заявил, что задачи перед правительством стоят непростые, однако министры приложат все усилия, чтобы их выполнить.
Читать в источнике
Комментировать12
Михаил Мишустин
Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование.
— Михаил Мишустин, российский экономистРБК 14:09

Подробнее о событии

Мишустин назвал главные задачи нового правительства

РИА Новости16:49

Мишустин назвал главную задачу правительства России

REGNUM12:54

Рост доходов и повышение качества жизни: Мишустин обозначил задачи нового правительства

Вести.Ru13:08

Мишустин поставил задачу добиться роста экономики и запустить новый инвестиционный цикл

ТАСС12:49

Мишустин назвал главную задачу нового правительства

Lenta.ru12:45

Мишустин назвал главную задачу нового правительства

Мой Брянск19 января в 04:40

Инвестиции в человека

Вечерняя Москва19 января в 02:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:12, Ашберн
Политика

Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава

Нынешний министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова покинет правительство. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в кабмине.
Pravda.Ru 08:43
Политика

В России сформировано новое правительство

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
REGNUM 13:26
Авто

Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзывает 3,4 млн своих автомобилей по всему миру.
ФАН 19:31
Политика

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Российская газета 19:58
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Авто

Datsun обновил в России седан on-DO

Datsun объявляет о начале продаж в России обновленной версии седана Datsun on-DO.
CarExpo.ru 02:49
Теннис

Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Во втором круге Карен сыграет с победителем пары Микаэль Имер (Швеция) — Ясутака Утияма (Япония).
Спорт-Экспресс 00:00
Здоровье

Заработали новые правила лечения по полису ОМС

Сланцы В конце прошлого года правительство России утвердило расширенную программу лечения по полису ОМС.
Знамя труда (Сланцы) 11:46
Политика

Президент назначил новых министров в Правительстве

Новый состав Правительства сформирован 21 января. Руководить Министерством культуры отныне будет глава департамента кино Ольга Любимова.
Би-порт 13:02
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 09:10
Общество

Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН

Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.
Lenta.ru 15:14
Авто

Каждый пятый житель Краснодара боится за свою жизнь при продаже машины

Кубань 24 13:42
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:28
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
RT на русском 18:50
Политика

Назван состав нового правительства России

Назван состав нового правительства России Премьер-министр Михаил Мишустин обнародовал состав правительства России.
Экспресс газета 13:11
Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:22
Кино

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия 13:35
Общество

Роспотребнадзор предупредил россиян о зимних клещах

В этом году россияне рискуют столкнуться с клещами даже зимой, рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Известия 20:24
Общество

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Lenta.ru 20:10
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
Хоккей

Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке

Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты.
Чемпионат 11:51
Происшествия

Замглавы Генштаба обвинили в хищении 6,7 млрд рублей

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
BFM.ru 05:24
Экономика

Европейское агентство оценило рейтинг РФ выше S&P и Moody’s

Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг РФ до BBB.
News.ru 05:15
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Армия и оружие

Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Lenta.ru 20:36
Армия и оружие

На Украине представили первый разведывательный беспилотник

Государственный концерн "Укроборонпром" представил первый квадрокоптер отечественного производства для разведывательных операций, сообщила пресс-служба госконцерна.
РИА Новости 18:25
Футбол

«Барселона» может купить Обамеянга на замену Суаресу

Если «Барселона» и приобретет замену Суаресу, то это будет игрок калибра заметно выше Кевина-Принса Боатенга, отыгравшего в команде полгода.
ODDS.ru 05:09
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Общество

В ОСК посчитали недопустимым называть журналистов «твари пиндосовские»

В Объединённой судостроительной корпорации прокомментировали эмоциональный пост пресс-секретаря мурманского судоремонтного завода № 10 Ольги Поповой, которая назвала журналистов «твари пиндосовские».
Фонтанка.Ру 12:17
Армия и оружие

Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков

Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
РИА Новости 19 января в 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное