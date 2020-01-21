Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование.

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с новым кабинетом министров заявил, что задачи перед правительством стоят непростые, однако министры приложат все усилия, чтобы их выполнить.

Политика Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава Нынешний министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова покинет правительство. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в кабмине.

Политика В России сформировано новое правительство Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Политика Президент назначил новых министров в Правительстве Новый состав Правительства сформирован 21 января. Руководить Министерством культуры отныне будет глава департамента кино Ольга Любимова.

Общество Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Политика Назван состав нового правительства России Назван состав нового правительства России Премьер-министр Михаил Мишустин обнародовал состав правительства России.

Экономика Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года «Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).

Общество Роспотребнадзор предупредил россиян о зимних клещах В этом году россияне рискуют столкнуться с клещами даже зимой, рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.