РБКМишустин назвал инфляцию в России платой за открытую экономикуИнфляция в России является в основном импортируемой, ситуацию с ростом цен премьер-министр Михаил Мишустин назвал отчасти платой за открытость экономики.Коммерсантъ"Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну, — плата за открытость экономики", — сказал Мишустин.РИА НовостиМишустин рассказал, что многие страны нарушают макроэкономические параметры.RT на русскомВ целом с начала 2021 г. и к 20 декабря инфляция в России составила 7,98%.ВедомостиЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейМой БрянскPiter.tvРБКФАНЭкономика сегодняREGNUMКомсомольская правдаForbesVSE42.RUЦарьградМИР 24Телеканал 360°ПрофильКраснодарское краевое объединение организаций профсоюзовГазета.RuАБНLife.ruРИА ОмскИнформПодробнее о событииМишустин назвал уровень инфляции в России платой за открытость экономикиКоммерсантъ10:20Мишустин заявил, что инфляция в России - отчасти плата за открытость экономикиТАСС10:03Самое цитируемоеМишустин: власти стараются принимать системные меры, в том числе и по ценам на продуктыРИА Новости11:36Мишустин назвал инфляцию в России отчасти платой за открытую экономикуRT на русском10:33Мишустин назвал инфляцию в России платой за открытую экономикуРБК12:16Премьер-министр Мишустин объяснил инфляцию в России платой за открытость экономикиLenta.ru10:09Мишустин рассказал о системных мерах российских властей в сфере экономикиПРАЙМ09:47Показать ещёОценить1,2KПоделиться