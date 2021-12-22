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Мишустин назвал инфляцию в России платой за открытую экономику

Инфляция в России является в основном импортируемой, ситуацию с ростом цен премьер-министр Михаил Мишустин назвал отчасти платой за открытость экономики.
Коммерсантъ
Премьер заверил, что кабинет министров внимательно отслеживает ситуацию с ценами в России.
ТАСС
Мишустин рассказал, что многие страны нарушают макроэкономические параметры.
RT на русском
В целом с начала 2021 г. и к 20 декабря инфляция в России составила 7,98%.
Ведомости

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Мишустин назвал инфляцию в России платой за открытую экономику
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Мишустин заявил, что инфляция в России - отчасти плата за открытость экономики
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