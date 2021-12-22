Уже позже весной пиковые скорости начали стремительно расти, и в Германии были зафиксированы значения свыше 600 Мбит / с. Правда, через 30 км пути скорость начала снижаться, а приложение показало, что сервис перестанет работать ещё через 10 км. Причина в том, что Starlink привязывает положение той или иной антенны к определённой точке, хотя и не очень жёстко, как видим.