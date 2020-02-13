Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
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Низкая ставка по ипотеке повысит требования к заемщикам

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Бремя пришло: как правительство решит вопрос доступности ипотеки

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Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

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Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБК13 февраля в 04:07

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новости13 февраля в 06:45

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

RT на русском13 февраля в 08:17
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Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Газета.Ru вчера в 17:18
Общество

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по огранизации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
РБК 04:40
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие

СМИ: сирийская оппозиция атаковала позиции правительственных сил в провинции Алеппо

ТАСС 03:58
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Происшествия

Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве

Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 04:44
Культура

Умер автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов

ТАСС 03:04
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва 14 февраля в 11:02
Армия и оружие

Турция перебрасывает войска к границе с Сирией

Эхо Москвы 04:01
Происшествия

Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии

В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
BFM.ru 03:36
Единоборства

Блахович нокаутировал Андерсона

Польский боец полутяжёлого веса Ян Блахович (26-8) нокаутировал американца Кори Андерсона (13-5) в первом раунде ударом рукой на турнире UFC в штате Нью-Мексико.
News.ru 00:38
Общество

Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку

До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
BFM.ru вчера в 15:17
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Футбол

СМИ: Кокорин попросил у «Зенита» четырёхлетний контракт с зарплатой €4 млн

RT на русском 04:49
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову со сцены увели под руки после концерта в Брянске

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
Футбол

Мората – Черышеву: «Ты – босс»

Евро-футбол.ру вчера в 16:29
Биатлон

Братья Бё раскритиковали Александра Логинова после его победы на ЧМ

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё раскритиковали российского спортсмена Александра Логинова после его победы в спринтерской гонке на чемпионате мира 2020 года в итальянском Антхольц-Антерсельве.
Общественное телевидение России вчера в 12:39
Политика

Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт

В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
Красная весна 14 февраля в 15:57
Политика

Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

RT на русском 01:06
Общество

Россияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии

РИА Новости 03:00
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.
Вечерняя Москва 14 февраля в 19:59
Шоу-бизнес

Диана Арбенина выругалась матом на концерте

Певица Диана Арбенина разозлилась из-за неполадок во время своего концерта в Москве. Она выругалась матом на организаторов.
News.ru вчера в 12:06
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru вчера в 05:09
Общество

Гидрометцентр сообщил о ранней весне

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна на территории Европейской части России ожидается ранняя, передает ТАСС.
Газета.Ru 00:16
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда 01:40
Политика

Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политическая Экспертиза вчера в 07:42
Биатлон

Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию

Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Национальная служба новостей вчера в 04:43
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета вчера в 19:35
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