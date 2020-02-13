Экономика
Deita.ruМишустин назвал российскую ипотеку очень дорогой
На заседании Правительства РФ 13 февраля премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотеку в стране слишком дорогой – даже несмотря на снижение ставок, сообщает ИА DEITA.
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