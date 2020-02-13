Экономика
Lenta.ruМишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.RT на русском03:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Шоу-бизнес
У Тимура Батрутдинова нашли внебрачную дочь
Политика
Путин напомнил о наличии у России гиперзвукового оружия
Президент России Владимир Путин признал, что когда-нибудь ядерное оружие перестанет быть актуальным.
Общество
MWC 2020 официально отменена из-за коронавируса
Организаторы ежегодной выставки мобильных технологий, которая должна была состояться в Барселоне, пришли к решению отменить мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса.
Армия и оружие
Генсек НАТО: ответ на «развёртывание ракет 9М729» готовим по правилам
Североатлантический альянс намерен следовать «всем нормам контроля над вооружениями» при подготовке ответа на «развёртывание Россией ракет 9М729».
Происшествия
Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
Политика
Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву
Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
Пушков оценил слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой войне
В опубликованной 8 февраля статье "Война началась не в 1941-м" (нем. Krieg begann nicht erst 1941) в газете Märkische Oderzeitung Пшилебский заявил, что Советский Союз напал в 1939 году на Польшу и таким образом сделал невозможным дальнейшее сопротивление нацистской Германии.
Политика
Путин согласился прописать в Конституции индексацию зарплат
Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию положение об индексации заработной платы и социальных выплат.
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Зиеша в «Челси»
Амстердамский футбольный клуб «Аякс» объявил о трансфере марокканского полузащитника Хакима Зиеша в лондонский «Челси».
Политика
Гражданина Германии арестовали за нарушение эмбарго в отношении России
Среди прочего Брюссель ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения, которые предназначены для военного использования в России.
Общество
Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ переносить серверы в РФ
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей каждого за их отказ локализовать базы данных россиян на территории РФ.
Музыка
Вышла песня с неизданного альбома группы «Кино»
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Политика
Столтенберг призвал Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Биатлон
Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Финансы
Набиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль
Сделка по смене контролирующего акционера Сбербанка не окажет значимого влияния на курс рубля, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Общество
Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году
Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Гаджеты
Samsung представил флагманские Galaxy S20
Три новых модели смартфона представила компания Samsung Electronics на официальном канале YouTube.