Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

с чего всё началось

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Футбол В Екатеринбурге пройдёт финал Кубка России по футболу Сегодня, 13 февраля, на заседании исполкома Российского футбольного союза было принято решение о проведении финала Кубка России в Екатеринбурге.

Политика Россияне стали хуже относиться к украинцам Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.

Общество Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети» Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Общество ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.

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Гаджеты Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10 Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.

Общество Умер советский разведчик Алексей Ботян До сорок пятого Ботян несколько лет воевал в составе партизанской группы на территории Западной Украины, а в сорок первом сражался в битве за Москву.