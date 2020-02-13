Экономика
RT на русскомМишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.RT на русском03:27
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Расследование в отношении университетов начали, когда федеральные чиновники выразили обеспокоенность по поводу зависимости учреждений от иностранных средств.