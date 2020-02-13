Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать590

Подробнее о событии

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

RT на русском03:27

Мишустин хочет лишить банки возможности «накручивать» ставки по ипотеке

Коммерсантъ03:51

Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотеки

Москва 2403:47

Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАСС04:18

Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБК03:15

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфакс03:35

Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотеки

РИА Новости04:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Гаджеты

Samsung представил флагманские Galaxy S20

Городовой вчера в 00:08
Экономика

Исследование: в России снизились продажи водки

Как утверждается, за год продажи водки снизились на 1,7 процента 0,1 процента в денежном выражении.
Московский Комсомолец 05:06
Политика

Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17

Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском 05:16
Общество

Поддержан проект об увеличении денежного довольствия военных

Военнослужащим по призыву будут установлены оклады по воинским должностям в размере двух тысяч рублей в месяц.
Российская газета 11 февраля в 07:04
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 00:19
Происшествия

Из-под карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге сбежала пациентка

12 февраля из инфекционного отделения Боткинской больницы сбежала помещенная в карантин жительница Санкт-Петербурга, прибывшая из Китая.
МонаВиста вчера в 07:04
Политика

Алексей Гордеев избран на пост вице-спикера Госдумы

Госдума приняла постановление об избрании на пост вице-спикера депутата от «Единой России» Алексея Гордеева, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
REGNUM 04:33
Экономика

Центробанк планирует продать Сбербанк

Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
ГЛАС.RU 11 февраля в 08:31
Культура

Один день фестиваля «Новая волна» посвятят татарской культуре

Татарской культуре посвятят один день музыкального фестиваля «Новая волна». Об этом стало известно на брифинге в кабмине Татарстана.
Вести Татарстан 05:16
Политика

В Кремле рассказали о последствиях русофобской политики на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что русофобия на Украине в течение последних нескольких лет была возведена в ранг внутренней государственной политики.
RT на русском 04:55
Политика

Песков напомнил о поручении Путина проверить дело «Сети»

Президент России Владимир Путин поручал проверить дело террористического сообщества "Сеть", напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС 04:58
Политика

Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
RT на русском вчера в 16:23
Футбол

Колесниченко отправился на третий сбор с ЦСКА

ЦСКА вылетел на третий учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба. Сбор пройдет в испанском Кампоаморе до 23 февраля.
Спорт-Экспресс 04:22
Футбол

Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»

РИА Новости 01:52
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Происшествия

Суд оправдал красноярца по делу об убийстве прабабушки «из жалости»

Суд оправдал красноярца, которого обвиняли в убийстве своей прабабушки, находившейся в беспомощном состоянии, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.
РИА Новости 04:10
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Интерфакс 01:17
Футбол

Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 февраля в 12:17
Общество

Продавцы электроники попросили снизить «налог на болванки»

Продавцы и импортеры электроники попросили снизить платежи, которые идут в пользу авторов музыки, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Здоровье

В Пскове ввели «масочный» режим

В администрации Пскова сообщили, что в образовательных и социальных учреждениях города, а также в торговых предприятиях и местах общественного питания вводится «масочный» режим.
Московский Комсомолец 01:39
Гаджеты

Вспышка коронавируса может стать причиной дефицита iPhone 12

Вспышка китайского коронавируса может привести к дефициту смартфонов iPhone 12. Об этом 12 февраля сообщило издание DigiTimes.
Красная весна 04:53
Футбол

Новым титульным спонсором РПЛ станет «Тинькофф»

«Тинькофф Банк» станет новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров.
Экономика сегодня 10 февраля в 12:28
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1367

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 59,8 тыс. человек, скончались 1367 пациентов, еще 5911 вылечились и выписаны из больниц.
Известия 04:30
Транспорт

Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах

Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
РИА Новости 04:34
Кино

В 2021 году выйдет ещё один фильм Marvel от Sony

Игромания.ру 11 февраля в 11:03
Общество

Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
ТАСС вчера в 22:10
Происшествия

Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену

Бывшего профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший «Новочеркасский политехнический»), доктора технических наук Алексея Темирева приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Коммерсантъ 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное