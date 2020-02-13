Экономика
Lenta.ruМишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить645
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Гаджеты
Samsung представил флагманские Galaxy S20
Экономика
Исследование: в России снизились продажи водки
Как утверждается, за год продажи водки снизились на 1,7 процента 0,1 процента в денежном выражении.
Политика
Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17
Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
Общество
Поддержан проект об увеличении денежного довольствия военных
Военнослужащим по призыву будут установлены оклады по воинским должностям в размере двух тысяч рублей в месяц.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Происшествия
Из-под карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге сбежала пациентка
12 февраля из инфекционного отделения Боткинской больницы сбежала помещенная в карантин жительница Санкт-Петербурга, прибывшая из Китая.
Политика
Алексей Гордеев избран на пост вице-спикера Госдумы
Госдума приняла постановление об избрании на пост вице-спикера депутата от «Единой России» Алексея Гордеева, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
Экономика
Центробанк планирует продать Сбербанк
Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
Культура
Один день фестиваля «Новая волна» посвятят татарской культуре
Татарской культуре посвятят один день музыкального фестиваля «Новая волна». Об этом стало известно на брифинге в кабмине Татарстана.
Политика
В Кремле рассказали о последствиях русофобской политики на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что русофобия на Украине в течение последних нескольких лет была возведена в ранг внутренней государственной политики.
Политика
Песков напомнил о поручении Путина проверить дело «Сети»
Президент России Владимир Путин поручал проверить дело террористического сообщества "Сеть", напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
Футбол
Колесниченко отправился на третий сбор с ЦСКА
ЦСКА вылетел на третий учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба. Сбор пройдет в испанском Кампоаморе до 23 февраля.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Происшествия
Суд оправдал красноярца по делу об убийстве прабабушки «из жалости»
Суд оправдал красноярца, которого обвиняли в убийстве своей прабабушки, находившейся в беспомощном состоянии, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Футбол
Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался
Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА "Новости".
Общество
Продавцы электроники попросили снизить «налог на болванки»
Продавцы и импортеры электроники попросили снизить платежи, которые идут в пользу авторов музыки, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
Здоровье
В Пскове ввели «масочный» режим
В администрации Пскова сообщили, что в образовательных и социальных учреждениях города, а также в торговых предприятиях и местах общественного питания вводится «масочный» режим.
Гаджеты
Вспышка коронавируса может стать причиной дефицита iPhone 12
Вспышка китайского коронавируса может привести к дефициту смартфонов iPhone 12. Об этом 12 февраля сообщило издание DigiTimes.
Футбол
Новым титульным спонсором РПЛ станет «Тинькофф»
«Тинькофф Банк» станет новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1367
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 59,8 тыс. человек, скончались 1367 пациентов, еще 5911 вылечились и выписаны из больниц.
Транспорт
Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
Кино
В 2021 году выйдет ещё один фильм Marvel от Sony
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Происшествия
Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену
Бывшего профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший «Новочеркасский политехнический»), доктора технических наук Алексея Темирева приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.