Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2020 году на 230 тыс. баррелей в сутки до 0,99 млн баррелей в сутки.
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Жириновский пришел в белых перчатках на заседание Госдумы

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Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Политика

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
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РБК 03:12
Экономика

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Финал Кубка России по футболу пройдёт в Екатеринбурге

Напомним, что Екатеринбург уже принимал финал Кубка России по футболу в 2012-м году.
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В сеть попали кадры атаки американского беспилотника на свой БТР

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Экономика

Часть россиян перестала платить по ипотеке

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Ургант взволнован пропажей Гордона из нового шоу Собчак

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В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
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Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
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