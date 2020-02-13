Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

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Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

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