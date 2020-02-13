Экономика
Lenta.ruМишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
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Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.RT на русском03:27
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Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Напомним, что Екатеринбург уже принимал финал Кубка России по футболу в 2012-м году.
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