Экономика
Lenta.ruМишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
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Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Политика
Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой
Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Происшествия
Из-под карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге сбежала пациентка
12 февраля из инфекционного отделения Боткинской больницы сбежала помещенная в карантин жительница Санкт-Петербурга, прибывшая из Китая.
Общество
В России предложили штрафовать за шум в домах в дневное время
В Совете федерации обсудили предложение регионов добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины в жилых домах в дневное время, сообщают «Известия».
Гаджеты
Результаты тестирования AMD Navi 12 пролили свет на статус этого ГП
Источник не называет конкретных результатов тестирования, но утверждает, что по уровню быстродействия Navi 12 не так далёк от Radeon RX 5500M — мобильного графического решения начального уровня.
Происшествия
Суд оправдал красноярца по делу об убийстве прабабушки «из жалости»
Суд оправдал красноярца, которого обвиняли в убийстве своей прабабушки, находившейся в беспомощном состоянии, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Политика
Песков сообщил о восхищении Путина подвигами разведчика Ботяна
Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким разведчика Алексея Ботяна, который умер 13 февраля на 104-м году жизни.
Авто
Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe
Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe, американский бренд опубликовал прайс-лист на внедорожник.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты техосмотра
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Армия и оружие
Будапештская операция: 75 лет назад была освобождена столица Венгрии
75 лет назад - 13 февраля 1945 года советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Венгрии - Будапешт.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Политика
Киев планирует провести перепись населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника
Украина обсудила с ООН возможность проведения переписи населения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму с помощью спутниковой съемки.
Общество
FARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус
Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) считает фото, опубликованное футболистом Дмитрием Тарасовым в Instagram, проявлением расизма.
Теннис
Даниил Медведев: Играл недостаточно хорошо, чтобы победить
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в стартовом матче в Роттердаме.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Политика
Польский премьер подтвердил намерение посетить Смоленск и Катынь
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил свое намерение посетить Смоленск и Катынь по случаю годовщины крушения президентского авиалайнера Ту-154 и 80-й годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Политика
Небензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.
Футбол
ЦСКА отказался подписывать контракт с Караевым
Шоу-бизнес
У Тимура Батрутдинова объявилась внебрачная дочь
В интернете появилась новость, что у знаменитого российского холостяка Тимура Батрутдинова есть внебрачная дочка.