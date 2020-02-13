Экономика

Deita.ruDeita.ruМишустин назвал российскую ипотеку очень дорогой

На заседании Правительства РФ 13 февраля премьер-министр Михаил Мишустин назвал ипотеку в стране слишком дорогой – даже несмотря на снижение ставок, сообщает ИА DEITA.
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Мишустин перечислил необходимые для снижения ипотечной ставки меры

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Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

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Москва 2413 февраля в 03:47

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

RT на русском13 февраля в 03:27

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
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