Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать1,8K

Подробнее о событии

Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотеки

Москва 2413 февраля в 03:47

Мишустин перечислил необходимые для снижения ипотечной ставки меры

Газета.Ru13 февраля в 14:12

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новости13 февраля в 06:45

Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАСС13 февраля в 04:18

Низкая ставка по ипотеке повысит требования к заемщикам

REGNUM14 февраля в 06:11

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

RT на русском13 февраля в 03:27

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфакс13 февраля в 03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Общество

Подругу акциониста Павленского задержали во Франции

Газета.Ru 08:37
Происшествия

В ДТП под Саратовом погиб младенец

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости вчера в 22:12
Общество

ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами

Коммерсантъ вчера в 05:21
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Спорт

Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Вести.Ru 08:53
Политика

Иран призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности по Сирии

Анкара должна соблюдать договоренности, достигнутые во время трехсторонних переговоров России, Ирана и Турции в Сочи, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
Взгляд.ру 09:18
Политика

Зеленскому не дали микрофон для выступления на Мюнхенской конференции

Перед выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому не досталось микрофона.
Piter.tv вчера в 14:10
Футбол

«ПСЖ» упустил победу над «Амьеном», проигрывая со счётом 0:3

Аутсайдер Лиги 1 «Амьен» едва не сотворил сенсацию в матче с лидером французского первенства «ПСЖ».
Metaratings вчера в 13:23
Здоровье

В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом

Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика сегодня 02:30
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия

МВД рассказало о задержании напавшего на прихожан московского храма

Известия 02:17
Шоу-бизнес

Две клинические смерти и цирроз: борьба Светланы Рожковой за жизнь

Проблемы с сердцем, клинические смерти, особая форма цирроза печени — за хрупкое здоровье актрисы волновались супруг, дети и поклонники.
StarHit.ru вчера в 23:30
Кино

Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»

По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Комсомольская правда 04:57
Политика

Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Известия вчера в 17:16
Общество

Италия направит самолет за своими гражданами с Diamond Princess

РИА Новости 08:38
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru вчера в 15:31
Происшествия

Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх

Одна из пострадавших в результате замыкания проводки на заводе «Русский хром» в Первоуральске умерла в ночь на 16 февраля, таким образом, число погибших возросло до трёх.
RT на русском 04:05
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время придерживается «нервного поведения».
Мой Брянск вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж

RuNews24.ru 05:58
Спорт

Саночник Репилов выиграл золотую медаль чемпионата мира в Сочи

Нева Спорт 14 февраля в 08:34
Политика

Путин о горячем питании для школьников: «все были против»

News.ru 06:45
Культура

Погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

RT на русском 06:18
Политика

Власти Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области прокомментировала заявление главы региона Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.
RT на русском 06:56
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Музыка

Лидер группы Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

ToDay News Ufa вчера в 13:01
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
ТАСС 07:52
Шоу-бизнес

Лицо сына от Тимати впервые показала Анастасия Решетова

В середине октября 2019 года Анастасия Решетова родила рэперу Тимати наследника, мальчика назвали Ратмир.
Privet-Rostov.ru 14 февраля в 05:16
Политика

Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
REGNUM 08:34
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Известия 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное