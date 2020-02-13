Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 13 февраля, на заседании правительства, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Комментировать1,3K
с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском03:27

Подробнее о событии

Мишустин назвал очень дорогой ипотеку в России

Известия11:02

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфакс03:35

Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАСС04:18

Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотеки

Москва 2403:47

Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБК03:15

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новости06:45

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

RT на русском08:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:12, Ашберн
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru 09:59
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК 05:29
Политика

Комитет Рады считает «невозможными» поставки воды в Крым

Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
REGNUM 03:20
Шоу-бизнес

Милла Йовович забрала больную дочь из больницы

Менее полмесяца назад голливудская звезда Милла Йовович стала мамой в третий раз. Она подарила своему супругу дочь Ошин.
Bimru.ru 08:28
Биатлон

Норвегия выиграла в смешанную эстафету на ЧМ, россияне — шестые

РИА Новости 09:57
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия 08:19
Происшествия

Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибли 8 человек

В результате ДТП погибли восемь человек. На закругленном участке трассы машину вынесло на встречную полосу.
Российская газета 10:06
Культура

Захарова объяснила свое отсутствие на новом шоу Собчак

iReactor 09:43
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
Коммерсантъ 10:10
Авто

Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon

Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
32CARS.ru вчера в 01:11
Общество

В Японии зафиксирована первая смерть от нового коронавируса

Японские власти зафиксировали первый на территории страны летальный исход из-за заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает телеканал NHK.
Интерфакс 07:14
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет.
ТАСС 00:44
Общество

Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» может превысить 300 млн рублей

RT на русском 10:09
Здоровье

Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз

В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
НТР 24 вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Общество

Госдума упрощает процедуру банкротства для малоимущих должников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру банкротства для малоимущих должников, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 08:26
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Наука

Раскрыта реальная опасность загрязненных коронавирусом предметов

Lenta.ru 10:42
Экономика

Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 07:24
Общество

У президента Татарстана нашли бизнес-джет за 3 млрд рублей

Расследователи выяснили, что чиновник передвигается на бизнес-джете Falcon 8X стоимостью 3 млрд рублей.
Секрет фирмы 06:47
Общество

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Ведомости 06:54
Экономика

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
RT на русском 10:47
Общество

Продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022—2023 годах

Серийное производство и продажи мотоциклов премиального бренда Aurus начнутся в 2022—2023 годах, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
RT на русском 10:48
Шоу-бизнес

Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети

После чего Плаксина обронила загадочную фразу, которая впоследствии вызвала споры в Сети.
Московский Комсомолец 06:12
Общество

В России могут запретить шуметь днём

В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
REGNUM вчера в 18:29
Кино

Сапковский: «В „Ведьмаке“ столько же славянского, сколько в спичке яда»

Стоит повторить ещё раз: сериал про ведьмака — это классическое и каноническое фэнтези, славянского в нём, как сказал Старский Вокульскому, столько же, сколько в спичке яда. (Имеются в виду герои книги "Кукла" польского классика Болеслава Пруса — Прим. ред.) Анджей Сапковский В частности, именно поэтому его не смутили чернокожие эльфы.
Игромания.ру 07:50
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru вчера в 07:20
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.
RT на русском 09:33
Гаджеты

Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Mi 10

Известия 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное