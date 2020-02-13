Экономика
Аргументы и ФактыМишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал очень дорогой ипотеку в стране, передаёт RT. Во время заседания правительства он отметил, что президент Владимир Путин дал ясно понять, что ждёт ставок по ипотечным кредитам ниже 8%.
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с чего всё началось
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.RT на русском13 февраля в 03:27
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