Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал очень дорогой ипотеку в стране, передаёт RT. Во время заседания правительства он отметил, что президент Владимир Путин дал ясно понять, что ждёт ставок по ипотечным кредитам ниже 8%.

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