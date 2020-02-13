Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал очень дорогой ипотеку в стране, передаёт RT. Во время заседания правительства он отметил, что президент Владимир Путин дал ясно понять, что ждёт ставок по ипотечным кредитам ниже 8%.
Читать в источнике
Комментировать1,8K
с чего всё началось

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском13 февраля в 03:27

Подробнее о событии

Мишустин заявил о невозможности помочь россиянам ипотекой под 9%

РБК13 февраля в 04:07

Мишустин назвал ипотеку в России «очень дорогой»

RT на русском13 февраля в 08:17

Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой

ТАСС13 февраля в 04:18

Эксперты назвали эффективный инструмент для снижения ставок

Lenta.ruвчера в 00:37

Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотеки

Москва 2413 февраля в 03:47

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

РИА Новости13 февраля в 06:45

Мишустин назвал условия для снижения ипотечной ставки в России

Интерфакс13 февраля в 03:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском вчера в 01:29
Общество

Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту

Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
Вести.Ru 00:33
Политика

Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Интерфакс вчера в 04:56
Общество

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли 22 квартиры

Прокурор области Александр Гулягин предъявил иск к замначальника регуправления ГИБДД о взыскании имущества на сумму 50 млн рублей, которое не подтверждается законными доходами.
Гудвилл.онлайн вчера в 08:56
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Биатлон

Президент IBU дал комментарий по допинговому делу Устюгова

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал допинговое дело в отношении россиянина Евгения Устюгова.
Нева Спорт вчера в 12:21
Общество

Ургант высмеял фитнес-тренера, устроившую истерику в такси

Телеведущий Иван Ургант решил спародировать фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Д, которая, прославилась тем, что устроила таксисту в Подмосковье истерику.
Народные новости 13 февраля в 21:18
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Газета.Ru вчера в 17:27
Гаджеты

Lenovo выдала характеристики игрового смартфона Legion

Новый игровой гаджет от Lenovo получит 650-е ядро графической подсистемы серии Adreno, 4 высокопроизводительных ядра Cortex-A77 в составе 8-ядерного Snapdragon 865, а также скоростную память стандарта LPDDR5 и флеш UFS 3.0.
Faktom 13 февраля в 10:23
Происшествия

В Белгородской области эвакуировали более 220 горняков из шахты

РИА Новости 02:45
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Футбол

«Интер» хочет включить Гризманна в сделку по Мартинесу

28-летний Гризманн перешел в Барселону летом 2019 года. За это время он забил 12 голов и четыре ассиста в 32 матчах.
Советский спорт 04:11
Политика

«Ъ» назвал условия Лондона для проведения встречи «пятерки» Совбеза

Официальный Лондон заявил о готовности принять предложение президента Российской Федерации Владимира Путина и провести отдельную встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, но только в случае согласия на это Вашингтона.
ТК Звезда 01:53
Авто

Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии

Продажи новинки в Индии стартуют в марте. По прогнозам, в России новая Hyundai Creta появится не раньше 2021 года.
Новые автомобили вчера в 23:51
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Газета.Ru вчера в 13:43
Футбол

«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
РБК вчера в 13:40
Политика

Компартия Китая представляет опасность для Запада, заявил Помпео

Компартия Китая представляет собой опасность для Запада, считает госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 04:09
Культура

Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Газета.Ru вчера в 01:41
Шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына

Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
Летидор 13 февраля в 10:43
Футбол

«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетико» в Примере

RT на русском вчера в 16:58
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

РИА Новости 01:52
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства.
Мой Брянск 04:11
Космос

Соленая вода может периодически появляться на поверхности Марса

HotGeo 13 февраля в 06:57
Общество

Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.
Lenta.ru вчера в 20:46
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт вчера в 10:05
Политика

Зеленский обсудил с главой МВФ состояние украинской экономики

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на полях проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности, в ходе которой стороны обсудили состояние украинской экономики.
ТАСС 03:52
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон заявили о незапланированном отпуске

По данным издания, возлюбленные накануне заявили о необходимости незапланированного отпуска, так как из-за возложенных на них обязанностей в связи с отказом от них Меган Маркл и принца Гарри, у них почти не получается видеться с детьми.
iReactor вчера в 21:16
Армия и оружие

Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией

Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Газета.Ru вчера в 17:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное