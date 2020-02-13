Экономика
Московский КомсомолецМишустин заявил о дороговизне ипотеки в России
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин отметил, что ипотека в современной России является чрезмерно дорогой. Также он призвал принять все необходимые меры для того, чтобы у российских банков не было возможности "накручивать" ставку.
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Единоборства
Ян Блахович пообещал нокаутировать Джона Джонса
Футбол
Вадим Евсеев — о пользе лишнего веса, русской «Фиорентине», российском гражданстве для Зинченко и «Доме-2»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал большое интервью «СЭ» и рассказал, можно ли применять идеи Гвардьолы в ПФЛ, поделился мнением о штрафах и лишнем весе, а также о решении Кругового уйти в «Зенит», оценил творчество Акунина и «Джокера».
Общество
«Гаражную амнистию» предложили провести в России
В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
Биатлон
В Антхольце стартовала гонка преследования у женщин
Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев был не уверен, что Екатерина Юрлова-Перхт выйдет на старт гонки преследования на чемпионате мира.
Политика
Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше
Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
Хоккей
СКА начал матч с «Салаватом Юлаевым» в Уфе
Политика
Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности
Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановке в Идлибе.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Происшествия
Калининградский убийца оставил записку
Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
Турция перебрасывает войска к границе с Сирией
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Иране
Колебания земли магнитудой 5,7 произошли на юге Ирана, сообщили представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Политика
Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку
Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Здоровье
Названы признаки, помогающие определить высокий уровень сахара в крови
Ученые назвали основные признаки повышения уровня сахара в крови. Одним из них являются частые позывы к мочеиспусканию от пяти раз в день.
Политика
Путин назвал всеми отвергнутую свою идею
Гаджеты
Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10
Компания Microsoft приостановила рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10.
Кино
В сети появилось видео со съемок «Матрицы-4»
Происшествия