Экономика

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформМишустин назвал меры для роста ВВП России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен добиться увеличения темпов роста ВВП страны при помощи активизации потребительского спроса в России, сообщает «РИА Новости».
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