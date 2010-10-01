Экономика
Хакасия-ИнформМишустин назвал меры для роста ВВП России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен добиться увеличения темпов роста ВВП страны при помощи активизации потребительского спроса в России, сообщает «РИА Новости».
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Власти Венесуэлы выдвинули предположение о том, что оппозиционер Хуан Гуаидо ответственен за последние санкции, введённые США против Боливарианской Республики.
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Экономика
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Политика
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