Экономика
РИА НовостиМишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
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Экономика
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Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.
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Игрокам «Ливерпуля» выплатят более 4 млн фунтов в случае победы в АПЛ
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Шоу-бизнес
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
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Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
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Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Энергетика
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Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.
Общество
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло
В провинции Хубэй число жертв нового типа коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 699.
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Валиева победила на юниорском первенстве России
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Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Экономика
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Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Общество
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У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Культура
Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас
Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Политика
Путин показал Лукашенко, что время играет не на стороне Белоруссии
Прошедшая в Сочи встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко должна была внести полную ясность по вопросу о сотрудничестве двух государств в энергетической сфере на фоне подписания соглашения о Союзном государстве.
Политика
США могут ввести санкции против «Роснефти»
В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».