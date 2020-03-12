Москва, 12 марта 2020, 12:10 — REGNUM Угроза распространения в России коронавируса COVID-19 сведена к минимуму. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства.

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