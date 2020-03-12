Общество
REGNUMМишустин назвал минимальной угрозу распространения коронавируса в РФ
Москва, 12 марта 2020, 12:10 — REGNUM Угроза распространения в России коронавируса COVID-19 сведена к минимуму. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства.
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Общество
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Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
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Руководство ESL сообщило, что в ближайшие дни все покупатели билетов на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 получат электронное письмо с инструкцией о том, как вернуть деньги.
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Валентина Терешкова поступила правильно, «озвучив мысли народа России».
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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
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МТС увеличила чистую прибыль в 8 раз
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Биатлон
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Автоспорт
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Политика
Трамп запретил въезд в США из Европы
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Политика
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Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом, причастным к убийствам
Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом, причастным к организации убийств.
Политика
Поправки в Конституцию поддержало необходимое количество регионов
Закон об изменениях в Конституции РФ поддержали более ⅔ Заксобраний российских регионов, сообщает ТАСС.
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Дарья Мороз без лифчика пришла на шоу «Вечерний Ургант»
Подавляющее большинство зрителей остались уверенными, что дива пришла на передачу без лифчика — на фото слишком хорошо видно ее бюст.
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Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев высказался о поправках в Конституцию
Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев выступил в Госсовете РТ по поправкам в Конституцию России.
Экономика
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.