Общество

REGNUMREGNUMМишустин назвал минимальной угрозу распространения коронавируса в РФ

Москва, 12 марта 2020, 12:10 — REGNUM Угроза распространения в России коронавируса COVID-19 сведена к минимуму. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта на заседании правительства.
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